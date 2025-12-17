Papa condena "todas as formas de antissemitismo", em conversa com Presidente de Israel

17 dez, 2025 - 17:29 • Ecclesia
O Papa recebeu esta quarta-feira um telefonema do presidente do Estado de Israel, Isaac Herzog, contacto marcado pela condenação do recente ataque terrorista em Sydney e por novos apelos à paz na Terra Santa.
Segundo nota divulgada pelo Vaticano na tarde desta quarta-feira, a conversa decorreu por ocasião da troca de votos de boas festas, face à proximidade do Natal e da celebração judaica do "Hanukkah" (Festa das Luzes).
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
À luz do recente atentado contra a comunidade judaica em Sydney, na Austrália, Leão XIV quis reiterar a “firme condenação da Igreja Católica a todas as formas de antissemitismo”.
O Papa lamentou que estes atos de ódio continuem, em todo o mundo, a “semear o medo nas comunidades judaicas e em toda a sociedade”.
É necessário "erradicar o ódio dos nossos corações(...)
Leão XIV manifestou esta semana a sua “proximidade espiritual” às vítimas do ataque na Austrália, manifestando estar “profundamente entristecido” pela violência que atingiu um local de oração.
Além da solidariedade perante o antissemitismo, a conversa telefónica abordou a situação de conflito no Médio Oriente.
O Papa renovou o seu apelo a Isaac Herzog para que “se persevere nos processos de paz em curso na região”, sublinhando a importância de não deixar cair os esforços diplomáticos.
Leão XIV destacou ainda, com particular ênfase, a “urgência de intensificar e prosseguir os esforços em matéria de ajuda humanitária”, visando o apoio às populações que sofrem com as consequências da guerra entre Israel e o Hamas.