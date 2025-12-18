Ouvir
Bispo de Bragança-Miranda apela a um Natal vivido da Esperança à Caridade

18 dez, 2025 - 07:25 • Olímpia Mairos

Num contexto marcado por conflitos armados e violência, D. Nuno Almeida alerta para a responsabilidade nas relações humanas e na comunicação pública, incluindo nas redes sociais.

Na sua mensagem de Natal, o bispo de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, convida os fiéis a viverem este tempo como uma “peregrinação da Esperança à Caridade”, centrada no Presépio e traduzida em gestos concretos de cuidado espiritual, familiar e social.

De novo vamos todos ao Presépio”, escreve o prelado, evocando a contemplação de José, Maria e do Menino Jesus como ponto de partida para um Natal autêntico.

Para D. Nuno Almeida, deixar-se envolver “pelo olhar meigo do Menino Jesus” implica assumir uma atitude de zelo e responsabilidade cristã no dia a dia.

Na mensagem, o bispo do Nordeste Transmontano sublinha a importância de cuidar da vida espiritual, afirmando que “urge zelar pela vida espiritual, cuidando da nossa relação com Deus, nutrindo-nos com a Eucaristia, com a Oração e com a Palavra”.

A família surge também como prioridade, com um apelo claro à atenção e ao amor, sobretudo para com os mais frágeis: “Cuidar especialmente dos mais frágeis, das crianças, dos nossos idosos, dos doentes, dos sem-abrigo, dos migrantes”.

Num contexto marcado por conflitos armados e violência, D. Nuno Almeida alerta ainda para a responsabilidade nas relações humanas e na comunicação pública, incluindo nas redes sociais.

A mentira, a difusão do ódio a quem é estrangeiro ou diferente são pecados gravíssimos e indignos de quem se diz cristão”, afirma, defendendo a necessidade de “purificar a nossa língua de palavras ofensivas” e de tratar “as feridas do coração com o bálsamo do perdão e da reconciliação”.

A passagem da Esperança à Caridade, acrescenta o bispo, concretiza-se também no trabalho e na missão de cada um, que devem ser vividos “com entusiasmo, humildade, competência e paixão”.

O prelado alerta ainda contra a redução do Natal a um simples evento consumista, apelando a que seja vivido como “a festa da grande alegria de recebermos o Menino-Deus, no Presépio e, sobretudo, no coração”.

A concluir a mensagem, D. Nuno Almeida recorda o desejo universal de paz e convida todos a seguirem o exemplo dos pastores: “Estamos todos sedentos de Paz. Como os pastores, sejamos peregrinos de esperança em direção a Belém”.

A mensagem termina com votos de “um santo e feliz Natal” e com o desejo de que, no novo ano, “a Esperança frutifique sempre em gestos de Amor”.

