Leão XIV contra o rearmamento: “A paz não é uma utopia"

“A paz esteja convosco!” é uma saudação que os sucessores dos Apóstolos exprimem todos os dias e em todo o mundo, como “uma revolução silenciosa“, afirma o pontífice. Por isso, “desde a noite da minha eleição como Bispo de Roma, quis inserir a minha saudação neste anúncio coral. E desejo reiterá-lo: esta é a paz do Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante. Ela provém de Deus, o Deus que nos ama a todos incondicionalmente”.

Enquanto ao mal se ordena “basta!”, à paz suplica-se“ para sempre”, insiste Leão XIV na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, divulgada esta quinta-feira.

“Abramo-nos à paz! Acolhamo-la e reconheçamo-la, em vez de a considerarmos distante e impossível. Antes de ser um objetivo, a paz é uma presença e um caminho e determina as nossas escolhas. Também nos lugares onde só restam escombros e onde o desespero parece inevitável, ainda hoje encontramos quem não esqueceu a paz”, diz o Papa.

Uma paz desarmada

”A paz de Jesus ressuscitado é desarmada, porque desarmada foi a sua luta, dentro de precisas circunstâncias históricas, políticas e sociais. Os cristãos devem tornar-se, juntos, testemunhas proféticas desta novidade, conscientes das tragédias das quais muitas vezes foram cúmplices”, pede o Papa.

Face ao sentimento de impotência que nos invade, face ao curso cada vez mais incerto dos acontecimentos, “se tratamos a paz como um ideal distante, acabamos por não considerar escandaloso que ela possa ser negada e que até mesmo se faça guerra para a alcançar. Parecem faltar as ideias certas, as frases ponderadas, a capacidade de dizer que a paz está ao nosso alcance”, lamenta.

No plano político, a lógica de oposição vai além do princípio da legítima defesa e causa uma desestabilização planetária, cada dia mais dramática e imprevisível. “Não é por acaso que os repetidos apelos para aumentar as despesas militares – e as escolhas que disso decorrem – são apresentados por muitos governantes com a justificação da perigo alheio. Na verdade, a força dissuasiva do poder e, em particular, a dissuasão nuclear, encarnam a irracionalidade de uma relação entre os povos baseada não no direito, na justiça e na confiança, mas no medo e no domínio da força”, denuncia Leão XIV.

A Mensagem da Paz recorda que, ao longo de 2024, as despesas militares a nível mundial aumentaram 9,4% em relação ao ano anterior, confirmando a tendência ininterrupta dos últimos dez anos e atingindo o valor de 2,72 biliões de dólares, ou seja, 2,5% do PIB mundial.

“Em vez de uma cultura da memória, que preserve a consciência adquirida no século XX e não esqueça os milhões de vítimas, promovem-se campanhas de comunicação e programas educativos em escolas e universidades, bem como nos meios de comunicação social, que difundem a perceção de que se vive continuamente sob ameaça e transmitem uma noção de defesa e segurança meramente armada”, lamenta o Papa.

Outro dos riscos é o processo de desresponsabilização dos líderes políticos e militares devido ao crescente “delegar” nas máquinas as decisões relativas à vida e à morte das pessoas. “É uma espiral de destruição sem precedentes, que compromete o humanismo jurídico e filosófico do qual qualquer civilização depende e pelo qual é protegida. É preciso denunciar as enormes concentrações de interesses económicos e financeiros privados que estão a empurrar os Estados nessa direção; mas isso não é suficiente, se ao mesmo tempo não for promovido o despertar das consciências e do pensamento crítico”, alerta o Santo Padre.

Uma paz desarmante

“A bondade é desarmante. Talvez por isso Deus se tenha feito criança”, recorda Leão XIV ao sublinhar que os anjos cantam "Paz na terra", anunciando a presença de um Deus indefeso.

O Papa atual cita João XXIII, o primeiro pontífice a introduzir, na encíclica “Pacem in terris”, a perspetiva de um desarmamento integral, “alcançado somente através da renovação do coração e da inteligência”. Neste contexto, “as religiões devem prestar um serviço fundamental à humanidade sofredora, vigiando sobre a crescente tentativa de transformar em armas até mesmo pensamentos e palavras”.

Prevost lamenta que, no panorama atual, se verifique um “arrastar as palavras da fé para o embate político, abençoar o nacionalismo e justificar religiosamente a violência e a luta armada”. E deixa um pedido: “Os fiéis devem refutar ativamente, antes de tudo com a sua vida, estas formas de blasfémia que obscurecem o Santo Nome de Deus. Por isso, juntamente com a ação, é mais do que nunca necessário cultivar a oração, a espiritualidade, o diálogo ecuménico e inter-religioso como caminhos de paz e linguagens de encontro entre tradições e culturas”.

Ou seja, “é preciso mostrar hoje que a paz não é uma utopia, através de uma criatividade pastoral atenta e geradora.”

A mensagem pede também aos que têm responsabilidades públicas, nos mais altos cargos, que investiguem a fundo “qual a melhor maneira de se chegar à maior harmonia das comunidades políticas no plano mundial, com base na confiança mútua, na sinceridade dos tratados e na fidelidade aos compromissos assumidos”. Ou seja, é fundamental “examinar todos os aspectos do problema para se encontrar o nó da questão, a partir do qual se possa abrir caminho a um entendimento leal, duradouro e fecundo”.

No fundo, este é “o caminho desarmante da diplomacia, da mediação, do direito internacional, infelizmente contrariado por violações cada vez mais frequentes de acordos alcançados com grande esforço, num contexto que exigiria não a deslegitimação, mas sim o fortalecimento das instituições supranacionais”.

Para viver neste tempo de desestabilização e conflitos, “é necessário motivar e apoiar todas as iniciativas espirituais, culturais e políticas que mantenham viva a esperança, combatendo a difusão de atitudes fatalistas, desenvolvendo sociedades civis conscientes, formas de associativismo responsável, experiências de participação não violenta e práticas de justiça restaurativa em pequena e grande escala”, propõe Leão XIV.