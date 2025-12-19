Bênção das Grávidas no Chiado. "É a vida a acontecer"

Mas, mesmo fora da hora marcada para o Terço, cada pessoa que chega é convidada a fazer uma pequena oração. "A Avé Maria é o presente que pedimos aqui que nos ofereçam, que se aproximem e rezem. Quem não sabe, nós ensinamos. Quem não quer, nós respeitamos e rezamos nós (por essa pessoa). E assim vamos enchendo aqui a parede com dezenas de Avé Marias, simbolicamente postas numa rodela de cartolina de cor, que depois vai para Fátima", conta.

Quem visita o Presépio leva depois consigo uma lembrança — uns pequenos presépios em feltro, uma estrela com uma mensagem do Menino Jesus, ou um terço de Fátima.

"Desde 2017, quando fomos lá entregar pela primeira vez as Avé Marias aqui rezadas, que o reitor do Santuário de Fátima todos os anos nos dá centenas de terços para distribuirmos aqui por quem passa. Rezam a Avé Maria e levam um terço, com um manual de instruções e um saquinho. Procuramos carregar isto de ternura".

Para além desta presença na rua Garrett, durante o tempo de Advento, o 'Presépio na Cidade' tem outras iniciativas com que vão pontuando o ano, como as visitas à prisão feminina de Tires.

"Vamos à prisão de Tires há muitos anos. Vamos falar-lhes de Jesus. Conhecemos reclusas há muitos anos. Algumas, que já saíram, até vieram aqui ter connosco, e começámos até uma amizade maior. Na prisão é impressionante! Trouxe 160 Avé Marias este ano!", refere Sofia Guedes.

Quando conseguem também vão Páscoa. "Se não nos deixam ir na Páscoa, porque isto depende muito das autorizações, vamos rezar a Via Sacra com as presas, que é também impressionante, elas participam. E vamos também em Maio, levar a Nossa Senhora de Fatima e rezar com elas. É muito bonito. Vamos às mães, vamos a todos os pavilhões. Tires é assim a casa mãe do Presépio, quase", sublinha.

E continuam também a ir a algumas unidades de saúde. "Também temos estado a rezar nas capelas (dos hospitais), porque já não nos deixam ir às enfermarias, como íamos há uns anos, na Maternidade Alfredo da Costa. No hospital da Estefânia vamos e deixam-nos visitar os pequeninos que estão internados. Levamos sempre um menino de Jesus, às vezes levamos uma viola e cantamos... coisas muito simples, mas possíveis".