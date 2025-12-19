Bênção das Grávidas no Chiado. "É a vida a acontecer"

19 dez, 2025 - 17:07 • Ângela Roque
Há 26 anos que o 'Presépio na Cidade' marca a caminhada até ao Natal, em Lisboa. E um dos pontos altos da iniciativa é sempre a Bênção das Grávidas. Está marcada para este sábado, 20 de dezembro, às 17h, e será presidida pelo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.
Sofia Guedes, da organização do presépio, diz à Renascença que este é sempre um momento "muito forte, bonito. É muito tocante, solene, ver as mães todas aproximarem-se e receberem aquela bênção. É a vida a acontecer, e uma vida com sentido".
Montado junto à Basílica dos Mártires, na rua Garrett, ao Chiado — uma das zonas mais comerciais da cidade ---, o presépio lembra a quem passa o que se celebra nesta altura: o nascimento de Jesus. Por isso, a figura de Maria aparece ainda grávida, até ser Natal.
Há quem se aproxime por curiosidade, outros por fé convicta. Para alguns já se tornou tradição visitar este presépio em particular. Tem acontecido com grupos escolares e de paróquias.
"Todos os dias rezamos o Terço, às 18 horas, com muita ou pouca gente. Às vezes há grupos que vêm mais cedo, para rezar... nada é muito organizado, é espontâneo. É quem vem. Tentamos cumprir o que Nossa Senhora nos pediu, e rezar o terço para alcançar a paz nos corações (dos homens) e no mundo".
Mas, mesmo fora da hora marcada para o Terço, cada pessoa que chega é convidada a fazer uma pequena oração. "A Avé Maria é o presente que pedimos aqui que nos ofereçam, que se aproximem e rezem. Quem não sabe, nós ensinamos. Quem não quer, nós respeitamos e rezamos nós (por essa pessoa). E assim vamos enchendo aqui a parede com dezenas de Avé Marias, simbolicamente postas numa rodela de cartolina de cor, que depois vai para Fátima", conta.
Quem visita o Presépio leva depois consigo uma lembrança — uns pequenos presépios em feltro, uma estrela com uma mensagem do Menino Jesus, ou um terço de Fátima.
"Desde 2017, quando fomos lá entregar pela primeira vez as Avé Marias aqui rezadas, que o reitor do Santuário de Fátima todos os anos nos dá centenas de terços para distribuirmos aqui por quem passa. Rezam a Avé Maria e levam um terço, com um manual de instruções e um saquinho. Procuramos carregar isto de ternura".
Para além desta presença na rua Garrett, durante o tempo de Advento, o 'Presépio na Cidade' tem outras iniciativas com que vão pontuando o ano, como as visitas à prisão feminina de Tires.
"Vamos à prisão de Tires há muitos anos. Vamos falar-lhes de Jesus. Conhecemos reclusas há muitos anos. Algumas, que já saíram, até vieram aqui ter connosco, e começámos até uma amizade maior. Na prisão é impressionante! Trouxe 160 Avé Marias este ano!", refere Sofia Guedes.
Quando conseguem também vão Páscoa. "Se não nos deixam ir na Páscoa, porque isto depende muito das autorizações, vamos rezar a Via Sacra com as presas, que é também impressionante, elas participam. E vamos também em Maio, levar a Nossa Senhora de Fatima e rezar com elas. É muito bonito. Vamos às mães, vamos a todos os pavilhões. Tires é assim a casa mãe do Presépio, quase", sublinha.
E continuam também a ir a algumas unidades de saúde. "Também temos estado a rezar nas capelas (dos hospitais), porque já não nos deixam ir às enfermarias, como íamos há uns anos, na Maternidade Alfredo da Costa. No hospital da Estefânia vamos e deixam-nos visitar os pequeninos que estão internados. Levamos sempre um menino de Jesus, às vezes levamos uma viola e cantamos... coisas muito simples, mas possíveis".
Sofia Guedes está envolvida no 'Presépio na Cidade' desde o seu início. "É um projeto que surgiu na minha vida através de um grupo de amigas, e depois o meu coração disse-me que tinha que dar mais, que Deus contava comigo para ir todos os anos para a rua na altura do Advento". E assim tem sido.
O Presépio começou por ser feito na Alameda D. Afonso Henriques, entre a Fonte Luminosa e o Instituto Superior Técnico, mas há já 20 anos que a morada passou a ser a rua Garrett, no Chiado. E é aí, no local habitual, junto à Igreja dos Mártires, que pode ser visitado até 6 de janeiro.
"Em princípio, dia 23 de dezembro à noite fechamos e depois fica o presépio montado até dia 6 de janeiro, para as pessoas poderem olhar, rezar. Fica todo o tempo do Natal, até ao dia de Reis", explica Sofia, que faz questão de agradecer o apoio que sempre tiveram da Basílica dos Mártires e do seu pároco, cónego Armando Duarte. "Tem sido sempre um grande amigo do presépio, que nos acolhe e ajuda a manter isto de pé, dá-nos eletricidade, para podermos ter luz aqui dentro".
"Isto é tudo gratuito, porque é um amigo nosso que tem uma empresa de madeiras que faz o presépio e que o guarda. É tudo assim, por isso é que quando perguntam 'quantos voluntários tens?', eu não faço ideia! Toda a gente é voluntária. Até às vezes as pessoas que entram aqui e que rezam, quando vem outra pessoa , já têm uma mensagem para lhe dar. É muito bonita esta forma como Jesus se usa de nós para se dar a conhecer".