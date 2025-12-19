Ouvir
  • 19 dez, 2025
Bispo de Vila Real apela à esperança e à paz na mensagem de Natal

19 dez, 2025 - 11:04 • Olímpia Mairos

D. António Augusto Azevedo sublinha que o Natal é “profecia de esperança” e apela à oração pela paz.

O bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, destaca a esperança, a paz e o compromisso cristão como mensagens centrais do Natal, sublinhando que esta celebração não é uma fábula, mas um acontecimento que mudou a história da humanidade.

Na sua mensagem natalícia, intitulada “Natal: a esperança feita vida”, o prelado lembra que o nascimento de Jesus é a concretização das promessas feitas por Deus ao longo dos séculos. “O Natal não é conto de fadas ou fábula moralizante, mas acontecimento histórico que nos fala de um sinal do céu que entrou na história humana”, afirma.

D. António Augusto Azevedo sublinha que o nascimento de Cristo confirma a fidelidade de Deus e renova a confiança dos cristãos num futuro melhor. “Jesus é o Filho que o Pai enviou ao mundo e o seu nascimento confirma que Deus, sempre fiel à sua palavra, não esqueceu o seu povo”, refere, acrescentando que o Natal é “profecia de esperança, anúncio de vida, promessa de futuro”.

O bispo de Vila Real apela ainda a que a luz do Natal seja capaz de iluminar os desafios do presente. “A luz divina que o Natal veio acender no mundo deve brilhar com mais intensidade para dissipar a escuridão que afeta muitos corações”, defende, salientando que essa luz pode ajudar a encontrar “caminhos de vida pessoal e social mais autênticos”.

Na mensagem, o responsável diocesano convida os fiéis a viverem o Natal com acolhimento e compromisso, seguindo o exemplo de Maria, José, dos pastores e dos magos. “É indispensável, também hoje, estar com Jesus e comprometer-se em partilhar a esperança viva que Ele representa”, escreve.

Num ano jubilar, D. António Augusto Azevedo deixa também um apelo especial à oração pela paz.

“O Emanuel, o Deus-connosco, nasceu como Príncipe da Paz para nos lembrar que a paz é possível e urgente em tantos lugares. Na Ucrânia, como em muitas partes do mundo, nas famílias e nas sociedades, a paz é imperiosa”, escreve.

O bispo diocesano acredita que a vinda do Messias continua a inspirar a construção de um mundo melhor e de uma Igreja mais próxima. “A vinda do Messias faz-nos acreditar no melhor da humanidade, em sociedades mais livres e solidárias”, sublinha, defendendo igualmente uma Igreja “mais sinodal, viva e fraterna”.

Na parte final da mensagem, D. António Augusto Azevedo dirige uma saudação especial à diocese de Vila Real, deixando votos de Santo Natal a todas as comunidades, famílias, emigrantes, imigrantes, doentes, pessoas sós, pobres e reclusos, desejando que todos “vivam esta quadra com uma alegria autêntica e que o Menino Jesus encha a todos das suas bênçãos”.

Que sintam a presença de Jesus que está próximo e a todos veio salvar”, completa.

O bispo conclui com um apelo à partilha da esperança cristã: “Peço ao Messias nascido em Belém que encha de luz, alegria e paz o coração de todos para que possam partilhar com o mundo a esperança viva que o Natal inaugurou”.

