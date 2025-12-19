Fundação AIS lança desafio solidário neste Natal para apoiar 20 mil crianças sírias

A Fundação AIS – Ajuda à Igreja que Sofre tem em marcha uma campanha solidária de Natal que apela à generosidade dos portugueses para ajudar cerca de 20 mil crianças cristãs na Síria, oferecendo roupa quente para enfrentar o rigoroso inverno que já se faz sentir no país.

“Um par de calças ou uma camisola podem ser a prenda de Natal mais aguardada por milhares de crianças na Síria”, refere a fundação pontifícia na mensagem dirigida aos seus benfeitores e amigos em Portugal, sublinhando que “um presente de Natal é igual a um sorriso”.

O apelo surge num contexto de profunda crise económica e social, em que muitas famílias vivem em situação de extrema pobreza e sem capacidade para satisfazer as necessidades mais básicas.

A situação foi recentemente sublinhada pelo padre Hugo Alaniz, sacerdote em Alepo, que esteve em Portugal por ocasião da Red Week – Semana Vermelha de alerta para a perseguição aos cristãos no mundo. Em entrevista à Fundação AIS, o sacerdote recordou que “há 15 anos, os sírios viviam bem”, mas que hoje “são pobres e rezam para não adoecerem, porque não há medicamentos nem dinheiro para os comprar”.

É também neste cenário dramático que ganha especial urgência o apelo enviado para Lisboa pela irmã Annie Demerjian, religiosa da Congregação de Jesus e Maria, igualmente em Alepo e bem conhecida dos portugueses. Na mensagem, a irmã relata que é raro o dia em que não recebe mães desesperadas, incapazes de comprar roupa para os filhos, sobretudo nesta altura de frio intenso.

A campanha agora lançada pretende responder diretamente a este pedido de ajuda. Segundo explica a diretora da Fundação AIS em Portugal, Catarina Martins de Bettencourt, “com 18 euros é possível oferecer aquilo de que estas crianças mais precisam neste Natal: um par de calças e uma camisola quente”. O objetivo é alcançar cerca de 20 mil crianças.

Além da resposta imediata às necessidades das crianças, a iniciativa tem ainda um impacto social mais alargado. As peças de roupa serão produzidas em cerca de 40 ateliers cristãos locais, permitindo assim apoiar também as famílias envolvidas na sua confeção, num país onde o salário mensal raramente ultrapassa os 30 euros.

À crise económica juntam-se a instabilidade política e a insegurança. Um ano após a queda do regime de Bashar al-Assad, a 8 de dezembro, o futuro continua incerto. O atentado de 22 de junho deste ano na Igreja de Santo Elias, em Damasco, que provocou 25 mortos, veio reforçar o sentimento de medo entre a comunidade cristã, ainda vulnerável à violência extremista.

A inflação crescente, a escassez de água potável, a eletricidade limitada a poucas horas por dia e o impacto das sanções internacionais ajudam a explicar o êxodo contínuo dos cristãos da Síria.

Apesar deste cenário, a Fundação AIS acredita que pequenos gestos podem fazer a diferença. “Imagine o brilho nos olhos destas crianças ao receberem um saco com roupa quente e perceberem que alguém, longe, mas tão próximo, pensou nelas. Este é o tipo de milagres que só o amor consegue fazer”, afirma Catarina Martins de Bettencourt.

As cerca de 20 mil crianças apoiadas por esta campanha vivem em algumas das regiões mais afetadas pela crise, como Qamishli, Hassakeh, Sweida, Horan, Alepo, Damasco, Vale dos Cristãos, Hama e Latakia. Neste Natal, a Fundação AIS desafia os portugueses a transformar um gesto simples num sinal concreto de esperança.