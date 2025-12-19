Papa pede aos jovens que façam as pazes com alguém antes do Natal

Leão XIV recordou que o nascimento de Jesus, “Príncipe da Paz”, revela o sentido autêntico desta palavra, explicando que a paz “não é apenas a ausência de guerras, mas uma amizade entre os povos fundada na justiça”.

No discurso dirigido aos membros da ACI, aos seus educadores e colaboradores, o Papa sublinhou que fazer as pazes é uma “ação católica” por excelência” porque torna os cristãos testemunhas de Jesus.

“Antes da santa noite de Natal, pensem numa pessoa com quem fazer as pazes: será um presente mais precioso do que aqueles que se podem comprar nas lojas, porque a paz é um dom que se encontra, na verdade, apenas no coração”, afirmou Leão XIV.

O Papa recebeu esta sexta-feira, no Vaticano, os jovens da Ação Católica Italiana (ACI), desafiando-os a realizarem um gesto concreto de reconciliação antes do Natal.

Partindo do tema do percurso deste ano da ACRI, ‘Há espaço para todos’, o Papa convidou os jovens a olharem para o presépio, onde encontram figuras como os pastores, o burro e o boi, vendo ali realizada essa promessa de inclusão.

“Sim, em volta do Senhor, que se faz homem para nos salvar, há espaço para todos! Ele dá lugar a cada pessoa, a cada criança, adolescente, jovem e idoso”, assegurou.

O Papa notou que, no seu nascimento, Jesus “não encontra espaço numa casa”.

“Ele bate à porta do nosso coração, ao mesmo tempo que abre o seu para acolher todos com amor”, acrescentou.

Durante a audiência, Leão XIV apresentou aos jovens dois modelos de santidade ligados ao associativismo juvenil, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, canonizados no último mês de setembro.

“Encorajo-vos a imitar a sua paixão pelo Evangelho e as suas obras, sempre animadas pela caridade”, disse o Papa, garantindo que, tal como estes santos, na companhia de Jesus os jovens serão “verdadeiramente livres e felizes”.