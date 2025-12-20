Papa convida a ouvir o clamor dos pobres: “A nossa tarefa é gerar, não roubar"

“A esperança é geradora, é uma força de Deus e, como tal, gera; não mata, mas dá à luz e faz renascer. Esta é a verdadeira força”, disse na manhã deste sábado Leão XIV, na Praça de São Pedro.

“O que ameaça e mata não é a força: é prepotência, é medo agressivo, é mal que nada gera. A força de Deus faz nascer. É por isso que vos quero dizer finalmente: ter esperança é gerar.”

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Num breve discurso aos peregrinos reunidos em Roma, numa ultima audiência antes do encerramento do Jubileu, o Santo Padre sublinhou que a esperança nos ajuda a escutar e a levar à oração o grito da terra e o grito dos pobres e que, "toda junta, a criação é um grito”.

O pontífice advertiu, no entanto, que “muitos poderosos não ouvem este clamor: a riqueza da terra está nas mãos de poucos, pouquíssimos, cada vez mais concentrada — injustamente — nas mãos daqueles que muitas vezes se recusam a ouvir o gemido da terra e dos pobres”.

E acrescentou: “Deus destinou a todos os bens da criação, para que todos possam neles participar. A nossa tarefa é gerar, não roubar.”

Leão XIV frisou que “Deus gera sempre” e que “continua a criar e nós podemos gerar com Ele, na esperança”, sublinhando que a história está nas mãos de Deus e dos que n’Ele esperam. "Não há só os que roubam, há sobretudo os que geram”, concluiu.