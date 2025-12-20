Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Audiência Jubilar

Papa convida a ouvir o clamor dos pobres: “A nossa tarefa é gerar, não roubar"

20 dez, 2025 - 12:10 • Aura Miguel

Na ultima audiência antes do encerramento do Jubileu, o Santo Padre sublinhou que a esperança nos ajuda a escutar e a levar à oração o grito da terra e o grito dos pobres e que, "toda junta, a criação é um grito”.

A+ / A-

“A esperança é geradora, é uma força de Deus e, como tal, gera; não mata, mas dá à luz e faz renascer. Esta é a verdadeira força”, disse na manhã deste sábado Leão XIV, na Praça de São Pedro.

“O que ameaça e mata não é a força: é prepotência, é medo agressivo, é mal que nada gera. A força de Deus faz nascer. É por isso que vos quero dizer finalmente: ter esperança é gerar.”

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num breve discurso aos peregrinos reunidos em Roma, numa ultima audiência antes do encerramento do Jubileu, o Santo Padre sublinhou que a esperança nos ajuda a escutar e a levar à oração o grito da terra e o grito dos pobres e que, "toda junta, a criação é um grito”.

O pontífice advertiu, no entanto, que “muitos poderosos não ouvem este clamor: a riqueza da terra está nas mãos de poucos, pouquíssimos, cada vez mais concentrada — injustamente — nas mãos daqueles que muitas vezes se recusam a ouvir o gemido da terra e dos pobres”.

E acrescentou: “Deus destinou a todos os bens da criação, para que todos possam neles participar. A nossa tarefa é gerar, não roubar.”

Leão XIV frisou que “Deus gera sempre” e que “continua a criar e nós podemos gerar com Ele, na esperança”, sublinhando que a história está nas mãos de Deus e dos que n’Ele esperam. "Não há só os que roubam, há sobretudo os que geram”, concluiu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?