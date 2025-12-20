Primeiro Consistório de Leão XIV quer fortalecer a comunhão dentro da Igreja

Um Comunicado da Sala da Imprensa da Santa Sé confirma este sábado que o primeiro Consistório Extraordinário do pontificado de Leão XIV terá lugar nos dias 7 e 8 de janeiro de 2026, como já tinha sido anunciado em novembro.

O facto de o Papa ter convocado para Roma todos os cardeais do mundo, no dia imediatamente a seguir ao encerramento do Jubileu, tem merecido diversos comentários e especulações.

Os Consistórios Extraordinários têm uma agenda específica sobre a qual o Pontífice quer ouvir os cardeais – por oposição aos Consistórios Ordinários que se realizam para nomear novos purpurados ou aprovar canonizações. Os conteúdos da agenda, no entanto, não foram divulgados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Comunicado deste sábado refere apenas que o encontro decorrerá durante dois dias e será caracterizado por momentos de comunhão e fraternidade e tempo dedicado à de reflexão, partilha e oração. “Tais momentos, visam promover o discernimento comum e oferecer apoio e aconselhamento ao Santo Padre no exercício da sua elevada e grave responsabilidade no governo da Igreja universal”.

Observadores admitem que Leão XIV pretenderá ouvir os cardeais sobre as atuais divisões no seio da Igreja, relacionadas com a sinodalidade, com questões litúrgicas e outras. E poderá ainda apresentar ao colégio cardinalício as nomeações para os novos cargos da Cúria Romana.

Em cima da mesa poderão estar também os desafios que Leão XIV lançou na recente viagem à Turquia e ao Líbano, com vista a alcançar uma data comum para a Páscoa de todos os cristãos e um eventual encontro em Jerusalém, já a pensar no Grande Jubileu de 2033.

O comunicado do Vaticano divulgado este sábado não inclui a agenda dos trabalhos e acrescenta apenas que “o Consistório coloca-se no contexto da vida e da missão da Igreja e tem como objetivo fortalecer a comunhão entre o Bispo de Roma e os Cardeais, que são chamados a colaborar de modo especial na solicitude pelo bem da Igreja universal”.

