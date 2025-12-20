Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Religião

Primeiro Consistório de Leão XIV quer fortalecer a comunhão dentro da Igreja

20 dez, 2025 - 12:46 • Aura Miguel

Reunião de Leão XIV vai juntar os cardeais de todo o mundo. O encontro decorrerá durante dois dias e vai ser caracterizado por momentos de comunhão e fraternidade e tempo dedicado à de reflexão, partilha e oração.

A+ / A-

Um Comunicado da Sala da Imprensa da Santa Sé confirma este sábado que o primeiro Consistório Extraordinário do pontificado de Leão XIV terá lugar nos dias 7 e 8 de janeiro de 2026, como já tinha sido anunciado em novembro.

O facto de o Papa ter convocado para Roma todos os cardeais do mundo, no dia imediatamente a seguir ao encerramento do Jubileu, tem merecido diversos comentários e especulações.

Os Consistórios Extraordinários têm uma agenda específica sobre a qual o Pontífice quer ouvir os cardeais – por oposição aos Consistórios Ordinários que se realizam para nomear novos purpurados ou aprovar canonizações. Os conteúdos da agenda, no entanto, não foram divulgados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Comunicado deste sábado refere apenas que o encontro decorrerá durante dois dias e será caracterizado por momentos de comunhão e fraternidade e tempo dedicado à de reflexão, partilha e oração. “Tais momentos, visam promover o discernimento comum e oferecer apoio e aconselhamento ao Santo Padre no exercício da sua elevada e grave responsabilidade no governo da Igreja universal”.

Observadores admitem que Leão XIV pretenderá ouvir os cardeais sobre as atuais divisões no seio da Igreja, relacionadas com a sinodalidade, com questões litúrgicas e outras. E poderá ainda apresentar ao colégio cardinalício as nomeações para os novos cargos da Cúria Romana.

Em cima da mesa poderão estar também os desafios que Leão XIV lançou na recente viagem à Turquia e ao Líbano, com vista a alcançar uma data comum para a Páscoa de todos os cristãos e um eventual encontro em Jerusalém, já a pensar no Grande Jubileu de 2033.

O comunicado do Vaticano divulgado este sábado não inclui a agenda dos trabalhos e acrescenta apenas que “o Consistório coloca-se no contexto da vida e da missão da Igreja e tem como objetivo fortalecer a comunhão entre o Bispo de Roma e os Cardeais, que são chamados a colaborar de modo especial na solicitude pelo bem da Igreja universal”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?