Santuário de Fátima apresenta programa especial para o Natal e Ano Novo

O Santuário de Fátima preparou um programa celebrativo especial para viver o tempo do Natal e a passagem para o novo ano, convidando peregrinos e visitantes a participarem em momentos de oração, ação de graças e reflexão, com particular atenção à paz, às famílias e à solidariedade.

Na quarta-feira, 24 de dezembro, a Missa da Vigília do Natal é celebrada às 15h00 e 16h30, na Capela da Morte de Jesus, e às 18h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A Missa da Noite de Natal tem início às 23h00, na Basílica da Santíssima Trindade, começando com a proclamação cantada do Nascimento de Jesus, seguida do toque festivo dos sinos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No final desta celebração acontece o momento de veneração ao Menino Jesus, gesto que se repetirá em todas as missas das solenidades do Natal. Durante este momento, são recolhidas ofertas destinadas à Comunidade Cenáculo, de Fátima, dedicada à recuperação de jovens em situação de fragilidade.

No dia 25 de dezembro, a Missa da Solenidade do Natal do Senhor é celebrada às 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade, mantendo-se também as restantes missas do dia de acordo com o programa habitual dos domingos no Santuário.

No domingo, 28 de dezembro, Festa da Sagrada Família, realiza-se, na missa das 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade, o rito de encerramento do Ano Jubilar. Em todas as missas deste dia, após a homilia, será feita a Oração pelas Famílias, com a renovação do compromisso cristão de viver o amor, a fidelidade e a unidade à luz do Evangelho. A oração do Terço deste dia terá igualmente uma intenção especial pelas famílias.

Oração pela paz na passagem de ano

Para o último dia de 2025, o Santuário propõe a habitual Vigília de Ação de Graças. A missa tem início às 22h30, na Basílica da Santíssima Trindade, sendo cantado, no final, o Te Deum, hino de louvor e de ação de graças. Segue-se uma procissão até à Capelinha das Aparições, onde será recitado o Terço pela paz.

Após a consagração do novo ano, os peregrinos são convidados a participar num convívio na Casa de Nossa Senhora das Dores.

No dia 1 de janeiro de 2026, Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, celebram-se missas às 11h00 e às 15h00, na Basílica da Santíssima Trindade. Após a missa das 15h00, realiza-se a procissão com o Santíssimo Sacramento até à Capelinha das Aparições, com a intenção da paz no mundo. Neste dia não se realizam o Rosário das 16h00 nem as Vésperas das 17h30.

No domingo, 4 de janeiro, Solenidade da Epifania do Senhor, todas as missas incluem o rito de aspersão. Na missa das 11h00, após a proclamação do Evangelho e antes da homilia, são anunciadas de forma cantada as festividades móveis do ano litúrgico.

Uma semana depois, a 11 de janeiro, a Festa do Batismo do Senhor assinala o encerramento do tempo do Natal. Neste dia, no Terço, meditam-se os mistérios luminosos.

Na sua mensagem de Natal, partilhada recentemente, o reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, convidou os peregrinos a viver este tempo com atenção ao sofrimento dos outros e com o olhar fixo no coração de Nossa Senhora.

As principais celebrações do Advento e do Natal poderão ser acompanhadas em direto através dos canais digitais do Santuário de Fátima.