Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 20 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Santuário de Fátima apresenta programa especial para o Natal e Ano Novo

20 dez, 2025 - 21:10 • Olímpia Mairos

Programa celebrativo propõe vivência profunda do tempo de Natal e início do novo ano sob o signo da paz.

A+ / A-

O Santuário de Fátima preparou um programa celebrativo especial para viver o tempo do Natal e a passagem para o novo ano, convidando peregrinos e visitantes a participarem em momentos de oração, ação de graças e reflexão, com particular atenção à paz, às famílias e à solidariedade.

Na quarta-feira, 24 de dezembro, a Missa da Vigília do Natal é celebrada às 15h00 e 16h30, na Capela da Morte de Jesus, e às 18h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A Missa da Noite de Natal tem início às 23h00, na Basílica da Santíssima Trindade, começando com a proclamação cantada do Nascimento de Jesus, seguida do toque festivo dos sinos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No final desta celebração acontece o momento de veneração ao Menino Jesus, gesto que se repetirá em todas as missas das solenidades do Natal. Durante este momento, são recolhidas ofertas destinadas à Comunidade Cenáculo, de Fátima, dedicada à recuperação de jovens em situação de fragilidade.

No dia 25 de dezembro, a Missa da Solenidade do Natal do Senhor é celebrada às 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade, mantendo-se também as restantes missas do dia de acordo com o programa habitual dos domingos no Santuário.

No domingo, 28 de dezembro, Festa da Sagrada Família, realiza-se, na missa das 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade, o rito de encerramento do Ano Jubilar. Em todas as missas deste dia, após a homilia, será feita a Oração pelas Famílias, com a renovação do compromisso cristão de viver o amor, a fidelidade e a unidade à luz do Evangelho. A oração do Terço deste dia terá igualmente uma intenção especial pelas famílias.

Oração pela paz na passagem de ano

Para o último dia de 2025, o Santuário propõe a habitual Vigília de Ação de Graças. A missa tem início às 22h30, na Basílica da Santíssima Trindade, sendo cantado, no final, o Te Deum, hino de louvor e de ação de graças. Segue-se uma procissão até à Capelinha das Aparições, onde será recitado o Terço pela paz.

Após a consagração do novo ano, os peregrinos são convidados a participar num convívio na Casa de Nossa Senhora das Dores.

No dia 1 de janeiro de 2026, Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, celebram-se missas às 11h00 e às 15h00, na Basílica da Santíssima Trindade. Após a missa das 15h00, realiza-se a procissão com o Santíssimo Sacramento até à Capelinha das Aparições, com a intenção da paz no mundo. Neste dia não se realizam o Rosário das 16h00 nem as Vésperas das 17h30.

No domingo, 4 de janeiro, Solenidade da Epifania do Senhor, todas as missas incluem o rito de aspersão. Na missa das 11h00, após a proclamação do Evangelho e antes da homilia, são anunciadas de forma cantada as festividades móveis do ano litúrgico.

Uma semana depois, a 11 de janeiro, a Festa do Batismo do Senhor assinala o encerramento do tempo do Natal. Neste dia, no Terço, meditam-se os mistérios luminosos.

Na sua mensagem de Natal, partilhada recentemente, o reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, convidou os peregrinos a viver este tempo com atenção ao sofrimento dos outros e com o olhar fixo no coração de Nossa Senhora.

As principais celebrações do Advento e do Natal poderão ser acompanhadas em direto através dos canais digitais do Santuário de Fátima.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 20 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?