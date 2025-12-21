Papa às crianças: Rezem pela paz e pelas minhas intenções

A Praça de São Pedro encheu-se na manhã deste domingo de crianças que, em clima de festa, trouxeram os Meninos Jesus dos seus presépios para o Papa abençoar.

Cumprindo esta tradição romana, no final do Angelus e perante largas centenas de bracinhos estendidos na sua direção, Leão XIV benzeu, a partir da janela do Palácio Apostólico, todas as pequenas Imagens de Jesus.

O Santo Padre confiou ainda um pedido aos mais pequenos: “Abençoo, de todo o coração, todos os Meninos Jesus. Queridas crianças, diante do Presépio, rezai a Jesus, também pelas intenções do Papa. Em particular, rezemos juntos para que todas as crianças do mundo possam viver na paz”.

Antes da oração do Angelus, o Santo Padre refletiu sobre as virtudes de São José, propondo-as para todos os fiéis. “Piedade e caridade, misericórdia e abandono: eis as virtudes do homem de Nazaré que a Liturgia hoje nos propõe, para que nos acompanhem nestes últimos dias do Advento, rumo ao Santo Natal”, afirmou.

“São atitudes importantes, que educam o coração para o encontro com Cristo e com os irmãos, e que podem ajudar-nos a ser, uns para os outros, presépio acolhedor, casa hospitaleira, sinal da presença de Deus.”