Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Leão XIV

Papa às crianças: Rezem pela paz e pelas minhas intenções

21 dez, 2025 - 11:54 • Aura Miguel

No final do Angelus, Leão XIV benzeu todas as pequenas Imagens de Jesus, erguidas por centenas de bracinhos estendidos na sua direção.

A+ / A-

A Praça de São Pedro encheu-se na manhã deste domingo de crianças que, em clima de festa, trouxeram os Meninos Jesus dos seus presépios para o Papa abençoar.

Cumprindo esta tradição romana, no final do Angelus e perante largas centenas de bracinhos estendidos na sua direção, Leão XIV benzeu, a partir da janela do Palácio Apostólico, todas as pequenas Imagens de Jesus.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Santo Padre confiou ainda um pedido aos mais pequenos: “Abençoo, de todo o coração, todos os Meninos Jesus. Queridas crianças, diante do Presépio, rezai a Jesus, também pelas intenções do Papa. Em particular, rezemos juntos para que todas as crianças do mundo possam viver na paz”.

Antes da oração do Angelus, o Santo Padre refletiu sobre as virtudes de São José, propondo-as para todos os fiéis. “Piedade e caridade, misericórdia e abandono: eis as virtudes do homem de Nazaré que a Liturgia hoje nos propõe, para que nos acompanhem nestes últimos dias do Advento, rumo ao Santo Natal”, afirmou.

“São atitudes importantes, que educam o coração para o encontro com Cristo e com os irmãos, e que podem ajudar-nos a ser, uns para os outros, presépio acolhedor, casa hospitaleira, sinal da presença de Deus.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?