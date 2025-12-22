Bispo do Algarve exorta à esperança, fraternidade e compromisso com o bem comum

O bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, dirige a sua mensagem de Natal aos diocesanos e a todos quantos escolheram a região algarvia para viver e celebrar esta quadra festiva, sublinhando a centralidade da esperança cristã, vivida ao longo do Jubileu de 2025, e o apelo a uma maior fraternidade num mundo marcado por inquietações.

“Meus caros diocesanos, e a quantos escolhestes esta região do Algarve para passar e celebrar esta quadra natalícia, venho dirigir a todos a minha mensagem de Natal, este ano apoiado no jubileu que nos guiou como peregrinos de esperança ao longo de todo o ano de 2025”, afirma o prelado, recordando que esta esperança “não engana, porque é alicerçada no amor que Deus manifestou na pessoa de Jesus”, celebrado de modo particular no Natal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na sua mensagem, D. Manuel Quintas destaca o Jubileu como um tempo de renovação espiritual. “Este ano jubilar constituiu verdadeiramente um tempo rico de reflexão e de peregrinação espiritual”, refere, acrescentando que os fiéis foram chamados “a renovar a nossa fé, a fortalecer a nossa confiança em Deus e a ancorar a nossa esperança em Cristo, apesar das adversidades que enfrentamos”.

O bispo do Algarve não deixa de olhar para a realidade atual, marcada por conflitos e divisões. “Infelizmente continuamos a viver um tempo marcado por grandes inquietações. Guerras devastadoras e ideologias que semeiam o ódio, a exclusão e a divisão contradizem profundamente o espírito natalício”, alerta, apontando também para as crises sociais, económicas, ambientais e espirituais que afetam o mundo contemporâneo.

Perante este cenário, D. Manuel Quintas sublinha que o Natal continua a ser um forte apelo à ação. “A celebração do Natal convida-nos a assumirmo-nos como agentes de transformação, iluminados e impelidos pelo exemplo de Cristo, que veio trazer a paz e a justiça para todos”, afirma, recordando que a liturgia natalícia apresenta Jesus como “fonte inesgotável de luz, esperança, paz e amor”.

Referindo-se em particular à realidade algarvia, o bispo destaca a diversidade humana e cultural da região. “Nesta nossa região do Algarve, tão rica em belezas naturais e grande de diversidade humana, somos desafiados a construir a inclusão e a fraternidade”, diz, defendendo a solidariedade, a partilha, a responsabilidade cívica e a inclusão dos mais vulneráveis. Para o prelado, estas dimensões fazem do Algarve “um verdadeiro laboratório de fraternidade”.

Inspirando-se na imagem do presépio, D. Manuel Quintas apela ainda a uma atitude de compaixão e compromisso social. “Que a mensagem do presépio, onde a humildade de Deus humano se manifesta no silêncio e na simplicidade, nos inspire a olhar com olhos de compaixão para aqueles que sofrem”, exorta.

Na conclusão da mensagem, o bispo do Algarve deixa um convite claro aos fiéis e a todos os que vivem ou visitam a região. “Neste Natal, renovemos o nosso compromisso de vivermos com gestos concretos os valores da justiça, da paz, da esperança e da verdadeira fraternidade”, desejando que “a alegria do nascimento de Cristo contagie as nossas comunidades e faça do Algarve um sinal vivo de esperança e de vida”.

D. Manuel Quintas termina a mensagem deixando a sua bênção e votos de “um Natal santo e feliz e de um Ano Novo repleto das graças do Deus Menino para cada um e para as vossas famílias”.