JMJ: "Lisboa continua em Seul", diz cardeal Américo Aguiar, na Coreia do Sul

O coordenador geral da JMJ Lisboa 2023, cardeal D. Américo Aguiar, presidiu no domingo à missa na Basílica dos Mártires da Coreia, em Seul, e afirmou que a Jornada Mundial da Juventude é “um caminho que passa de mão em mão”.

“A JMJ é um caminho que passa de mão em mão, de coração em coração, como uma chama que não se apaga”, disse o também bispo de Setúbal, na sua homilia.

"Lisboa não terminou. Lisboa continua em Seul. O que o Senhor começou em Portugal, quer agora fazê-lo crescer nesta terra da Ásia, com a vossa cultura, a vossa história e uma fé marcada pelo testemunho dos mártires."

Dirigindo-se aos jovens sul-coreanos, o cardeal D. Américo Aguiar afirmou que “a JMJ Seul 2027 já começou”, no trabalho de preparação e em tantas “inquietações escondidas”.

“Começou no dia em que dissestes ‘sim’. Começou nas reuniões, nos planos, nas inquietações escondidas e nas orações feitas em silêncio. Tal como São José, talvez nem sempre vejais tudo com clareza. Mas o Advento lembra-nos que Deus trabalha mesmo quando não O vemos”, sublinhou.

De acordo com a informação enviada à Agência ECCLESIA, o cardeal Américo Aguiar, coordenador geral da JMJ Lisboa 2023, com Mariana Frazão e Luis Ponce Gil, que colaboraram na organização da Jornada Mundial da Juventude que decorreu em Lisboa, em 2023, encontram-se em Seul de 16 a 22 de dezembro para reuniões de trabalho com os organizadores da Jornada Mundial da Juventude Seul 2027.

“A JMJ Seul 2027 será, para muitos jovens do mundo inteiro, o primeiro encontro verdadeiro com Jesus. Alguns virão cansados, feridos, cheios de perguntas. Outros à procura de sentido. E vós sois chamados a preparar uma casa, como José preparou a casa onde Jesus nasceu: não perfeita, mas habitada pelo amor”, afirmou D. Américo Aguiar.

Na homilia da Missa, na Basílica dos Mártires da Coreia, D. Américo Aguiar evocou o exemplo de São José e a sua “coragem silenciosa”, referindo que é essa coragem que é pedida aos que preparam a JMJ Seul 2027, na certeza da presença de Deus ao longo do percurso.

“Posso testemunhar-vos, a partir da experiência da JMJ Lisboa 2023, que esta palavra é verdadeira. Houve noites longas, preocupações, fragilidades e desafios inesperados. Mas houve também uma certeza que nunca nos abandonou: quando os jovens se colocam ao serviço do Evangelho, Deus nunca falha. Vi isso nos voluntários, nas equipas, nas famílias de acolhimento, nos jovens que chegaram de todo o mundo e regressaram a casa com o coração transformado”, afirmou.

Seul foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a realização da Jornada Mundial da Juventude, em 2027, após a realização da JMJ Lisboa 2023, em Portugal.

