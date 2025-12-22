​Leão XIV condena os “fantasmas da divisão” na Cúria e pede conversão e unidade

O Papa Leão XIV quer uma Cúria Romana cada vez mais missionária, onde as instituições, departamentos e funções “sejam pensados tendo em vista os grandes desafios eclesiais, pastorais e sociais de hoje e não apenas para garantir a administração ordinária”.

Para isso. o trabalho da Cúria deve promover a solicitude pastoral ao serviço das Igrejas particulares e dos seus pastores.Trata-se de “uma tarefa extremamente urgente, seja ad intra que ad extra”, reconheceu o Santo Padre, no discurso natalício que proferiu esta manhã aos cardeais e superiores da Cúria Romana.

Nem rigidez nem ideologias

Leão XIV sublinhou que “a comunhão na Igreja continua a ser um desafio que nos chama à conversão”. E acrescentou: “Por vezes, por trás de uma aparente tranquilidade, agitam-se os fantasmas da divisão. E estes fazem-nos cair na tentação de oscilar entre dois extremos opostos: uniformizar tudo sem valorizar as diferenças ou, ao contrário, exacerbar as diversidades e os pontos de vista em vez de procurar a comunhão. Dessa forma, nas relações interpessoais, nas dinâmicas internas dos gabinetes e das funções, ou ao tratar de temas que dizem respeito à fé, à liturgia, à moral e outros, corremos o risco de cairmos vítimas da rigidez ou da ideologia, com as contraposições que daí advêm.”

O Papa também diagnosticou “uma certa amargura que, às vezes, se espalha entre nós quando, talvez após muitos anos a serviço da Cúria, percebemos com desgosto que certas dinâmicas relacionadas ao exercício do poder, ao desejo desenfreado de se destacar e à defesa dos próprios interesses não mudam facilmente”.

Neste contexto, Leão XIV reconheceu ser “muito bom quando encontramos amigos em quem podemos confiar, quando caem máscaras e subterfúgios, quando as pessoas não são usadas nem ‘passadas por cima’, quando nos ajudamos mutuamente, quando a cada um se reconhece o seu valor e a sua competência, evitando insatisfações e rancores”.

No fundo, “há uma conversão pessoal que devemos desejar e perseguir, para que nas nossas relações transpareça o amor de Cristo que faz de todos nós irmãos”, concluiu.

O horizonte da Cúria não é um pequeno jardim

Preocupado com o sinal de que a Cúria transmite para fora da Igreja (ad extra), Leão XIV sublinhou que “num mundo ferido por discórdias, violências e conflitos, no qual assistimos também a um aumento da agressividade e da raiva, frequentemente instrumentalizadas pelo mundo digital e pela política, o Natal do Senhor traz consigo o dom da paz e convida a tornarmo-nos um sinal profético num contexto humano e cultural excessivamente fragmentado”.

Por isso, o trabalho da Cúria e o da Igreja em geral devem ser pensados também neste amplo horizonte: “Não somos pequenos jardineiros ocupados em cuidar do próprio jardim, mas discípulos e testemunhas do Reino de Deus, chamados a ser em Cristo fermento de fraternidade universal, entre diversos povos e religiões, entre mulheres e homens de todas as línguas e culturas. E tal só acontece se nós, em primeiro lugar, vivermos como irmãos e fizermos brilhar no mundo a luz da comunhão”, pediu o Papa aos seus colaboradores.

"O trabalho de cada um é importante para o todo e o testemunho de uma vida cristã, que se expressa na comunhão, é o primeiro e maior serviço que podemos oferecer", acrescentou o Papa Leão XIV.