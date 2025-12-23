Ouvir
Natal. Imagens do Papa vão ser projetadas perto da Basílica de S. Pedro

23 dez, 2025 - 12:41 • João Malheiro

O objetivo do Vaticano é que estes locais se transformem "ainda mais em sítios de encontros e partilha".

O Vaticano vai projetar imagens do Papa Leão XIV e mensagens de Natal a partir desta terça-feira e até 31 de dezembro, na Basílica de São Pedro.

Grandes ecrãs vão ser colocados à volta da localização e exibir as imagens, que também podem ser avistadas a partir da Piazza del Risorgimento, Via Ottaviano e Vita Tunisi.

As projeções ocorrem todos os dias das 17h00 às 18h00 e, de novo, das 22h00 às 23h00, hora do Vaticano (mais uma hora do que em Lisboa).

O objetivo é que estes locais se transformem "ainda mais em sítios de encontros e partilha, onde a linguagem da imagem ajudará a transmitir o significado espiritual do Natal", refere um comunicado do Vaticano.

