​Rússia rejeita trégua de Natal na Ucrânia. Papa manifesta “muita tristeza”

23 dez, 2025 - 20:56 • Ricardo Vieira

Leão XIV diz que renovará, mais uma vez, o apelo “às pessoas de boa vontade para que respeitem pelo menos o dia de Natal como um dia de paz”.

A+ / A-

O Papa Leão XIV manifestou esta terça-feira “muita tristeza” por, alegadamente, a Rússia ter rejeitado uma trégua de Natal na guerra da Ucrânia.

“Entre as coisas que me causam muita tristeza está o facto de, aparentemente, a Rússia ter recusado um pedido de cessar-fogo”, disse o Papa aos jornalistas, à saída da sua residência em Castel Gandolfo, em Itália.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Leão XIV diz que renovará, mais uma vez, o apelo “às pessoas de boa vontade para que respeitem pelo menos o dia de Natal como um dia de paz”.

“Talvez nos ouçam e haja pelo menos 24 horas, um dia de paz, em todo o mundo”, declarou o Papa.

Nestas declarações aos jornalistas, Leão XIV criticou o governador do estado norte-americano do Illinois por ter promulgado uma lei que permite a alguns adultos com doenças terminais pôr termo à própria vida com ajuda médica.

O Papa norte-americano disse que ficou “muito desapontado” com o governador JB Pritzker por ter assinado a medida.

“Infelizmente… decidiu promulgar essa lei”, afirmou o pontífice, em resposta a uma pergunta sobre o diploma. “Estou muito desapontado com isso.”

