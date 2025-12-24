Bispo de Coimbra apela à celebração do Natal "com alegria e fé"

O bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, desafiou a celebrar o Natal centrado em Jesus, rejeitando o consumismo e o vazio, na mensagem para esta quadra natalícia.

“Diante da alternativa entre celebrar o Natal de Jesus, nascido no Presépio de Belém, como sinal da fraternidade, do amor e da paz que sonhamos construir, ou celebrar o Natal das muitas manifestações vazias de mensagem e carecidas de ideais, a decisão dos cristãos impõe-se. Celebremos o Natal de Jesus com alegria e com fé.”

O bispo diocesano adverte para um mundo “cheio de problemas”, que todos se recusam a ver, salientando que, “por vezes, parece até que a humanidade nem sequer está interessada em encontrar as saídas necessárias”.

"Podem até morrer os sonhos de bondade alimentados ao longo de séculos, em virtude de uma atitude de desistência que não é divina nem pode ser humana. A busca desenfreada de sinais e de símbolos alternativos ao Natal de Jesus, fazem-nos perder a força inspiradora do Presépio, deixando-nos a celebrar o consumo, o vazio e o sem sentido da festa pela festa”, escreveu.

D. Virgílio Antunes deseja “a maior felicidade a todos os irmãos e irmãs”, aquela felicidade que o início da vida de cada um inaugurou e que é levada por diante “com alegria e coragem todos os dias”.

“Santo Natal! São as palavras que nos permitem manifestar uns aos outros o projeto de Deus, que nos deseja ver felizes e para isso nos aponta o caminho da santidade”, referiu.

O bispo de Coimbra realça que “o nascimento de Jesus em Belém, o seu acolhimento no presépio por Maria e José, o canto dos Anjos e a adoração dos pastores” oferecem “o quadro inspirador de vidas felizes” que cada um acolhe “como um dom” e partilha com “os outros também como um dom”.

“Ao longo de dois milénios esse Jesus Menino do Presépio inspirou a humanidade no seu percurso a caminho da paz, da fraternidade e do amor. Nem sempre conseguimos realizar estes sonhos, mas eles nunca morrerão em nós enquanto continuarmos a celebrar o Natal de Jesus, que é sinal eloquente da fraternidade universal sonhada por Deus e tarefa nossa”, salientou.

D. Virgílio Antunes conclui a mensagem convidando a celebrar “o Natal como compromisso pessoal com o sonho de Deus manifestado em Jesus, Rei do amor, Irmão universal e Príncipe da paz”.