Bispo do Funchal: "Deus connosco faz a diferença"

Na sua Mensagem de Natal, o bispo do Funchal garante que "no dia em que acolhermos de verdade o Menino do Presépio, terminará o som da guerra".



Num pequeno video em que formula votos de "um santo Natal para todos", D. Nuno Brás assegura que "o mundo novo surgirá em nós", no dia em que Jesus for acolhido verdadeiramente.



O bispo coloca o assento tónico na figura do Menino do Presépio e acrescenta que "no dia em que o acolhermos, a nossa vida será disponibilidade para Deus e para os irmãos".

"No dia em que o acolhermos, só vamos desejar mostrá-lo a todos quantos nos rodeiam", refere.

"No dia em que o acolhermos terminará o som da guerra. Que esse dia de Natal seja hoje", prossegue.

D. Nuno Brás termina com a garantia de que "Deus connosco faz a diferença", e com votos de "um santo Natal para todos".