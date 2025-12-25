D. Manuel Linda: "Andamos sempre agitados, mas o que procuramos é ternura"

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, defendeu esta quinta-feira que se vivem tempos agitados e sem tempo para o essencial e que, no fundo, andamos "carentes de ternura".

"Andamos sempre agitados, à procura de algo que nem sabemos bem de quê. Mas, lá no fundo dos nossos desassossegos, o que procuramos é ternura. Nós e a sociedade em geral", afirmou durante a homiília na missa que se realizou na Sé do Porto.

D. Manuel Linda defende que é preciso "menos tempo de ecrã" e "mais convívio com os outros e com a natureza".

"Carecemos de mãos que afaguem, sorrisos que nunca mais se esqueçam, carícias que nos marquem, palavra doces, beijos de casais, olhos que fixem os olhos dos outros, flores em vez de palavreado, música que empolgue corações, convites para passeios, refeições conjuntas, esquecimento das redes sociais para que os ouvidos possam escutar as vozes das pessoas", sublinhou o bispo do Porto.

D.Manuel Linda defende que tudo deve começar na família: "Relações familiares esfriadas é o mesmo que trocar o melhor da vida pela apatia e sem emoção. Depois, queremos alargar a ternura às relações sociais, ao âmbito do trabalho e da empresa, aos conhecidos e aos migrantes, às crianças e aos sós, aos doentes e seus cuidadores, aos velhinhos e a quantos lhes fazem companhia".

O bispo refere também que é necessário "evitar guerras que se sabe como começam mas nunca como acabam".