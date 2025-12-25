Ouvir
D. Rui Valério: "Esvaziar o Natal é esvaziar a matriz humanista" de Portugal

25 dez, 2025 - 04:30 • Carolina Paredes

Na homilia da Missa do Galo, na Sé Patriarcal de Lisboa, Dom Rui Valério afirmou que o desincentivo à celebração do Natal é desviar da matriz que tornou Portugal uma terra de acolhimento.

Para o Patriarca de Lisboa, "esvaziar o Natal é esvaziar a matriz humanista que tornou Portugal numa terra de acolhimento, de dignidade e de oportunidades".

Na homilia da Missa do Galo na Sé Patriarcal de Lisboa, numa reflexão curta, D. Rui Valério acrescentou que, "em alguns contextos da sociedade, procura silenciar-se o Natal no espaço público".

"O Natal não é uma invasão espiritual, é uma escola de humanidade. Ensina-nos a viver de outro modo, a construir relações mais verdadeiras".

A reflexão continuou e D. Rui Valério admitiu que esvaziar o Natal é "correr o risco de transformar Portugal num território funcional, mas sem alma".

D. Rui Valério abordou a questão complexa que o mundo está a atravessar e sinalizou "uma humanidade ferida", que está mergulhada em "incertezas morais e éticas". Por isso, disse que "celebrar o Natal é sair do nosso isolamento" para enfrentar esta humanidade.

Ainda assim, a paz, para o Patriarca de Lisboa, "não se constrói apenas com consensos exteriores".

"A paz nasce quando se aceita este dom que desarma o coração humano, quebrando o jugo da indiferença, da violência e do medo. Esse dom, manifestou D. Rui Valério, "encontra o seu primeiro espaço de acolhimento na família".

