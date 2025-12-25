Papa na benção Urbi et Orbi: ”Se cada um reconhecesse as suas falhas, o mundo mudaria”

Assumir a responsabilidade é o caminho da paz, disse Leão XIV na Mensagem “Urbi et Orbi”, proferida na varanda da Basílica de São Pedro. “Se cada um de nós, a todos os níveis, em vez de acusar os outros, reconhecesse em primeiro lugar as próprias falhas, pedisse perdão a Deus e, ao mesmo tempo, se colocasse no lugar dos que sofrem, mostrando-se solidário com os mais fracos e oprimidos, então o mundo mudaria”, afirmou.

Na sua primeira Mensagem natalícia dirigida à cidade e ao mundo, o Papa enviou saudações aos que vivem no Médio Oriente, invocando, sobretudo justiça, paz e estabilidade para o Líbano, a Palestina, Israel e Síria.

A coragem do diálogo sincero na Europa

Leão XIV invocou o Príncipe da Paz para que o inteiro Continente Europeu “continue a inspirar um espírito comunitário e colaborativo, fiel às suas raízes cristãs e à sua história, solidária e acolhedora com quem passa necessidade” e também pediu para se rezar, de modo especial, “pelo povo ucraniano tão massacrado: que o barulho das armas acabe e que as partes envolvidas, apoiadas pelo empenho da comunidade internacional, encontrem a coragem de dialogar de modo sincero, direto e respeitoso”, disse.

Solidário com Gaza e com os que sofrem necessidade

O Santo Padre recordou que, Jesus, ao fazer-se homem, assume a nossa fragilidade e se identifica com cada um de nós, ou seja, “com aqueles que não têm mais nada e perderam tudo, como os habitantes de Gaza; com quem está a braços com a fome e a pobreza, como o povo do Iémen; com aqueles que fogem da própria terra em busca de um futuro noutro lugar, como os muitos refugiados e migrantes que atravessam o Mediterrâneo ou atravessam o Continente americano”.

Neste rol Leão XIV incluiu ainda os que perderam o trabalho e os que o procuram, “como tantos jovens que têm dificuldade em encontrar emprego; aqueles que são explorados, como muitos trabalhadores mal remunerados; e aqueles que estão na prisão e, muitas vezes, vivem em condições desumanas”.