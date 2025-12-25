Papa na missa de Natal: “Como não pensar nas tendas de Gaza?”

“A paz existe e já está no meio de nós”, disse esta manhã o Papa, na homilia da missa de Natal. Com o nascimento de Jesus, o dom de Deus envolve-nos, procura acolhimento e mobiliza a dedicação.

Leão XIV, ao sublinhar que “o Verbo fez-se carne e ergueu no meio de nós a sua frágil tenda”, interrogou-se: “E como não pensar nas tendas de Gaza, expostas durante semanas à chuva, ao vento e ao frio, e nas tendas de tantos outros deslocados e refugiados em todos os continentes; ou nos refúgios improvisados de milhares de pessoas sem-abrigo dentro das nossas cidades?”

E acrescentou: “Fragilizada, encontra-se a carne das populações indefesas, provadas por tantas guerras em curso ou concluídas, deixando escombros e feridas abertas. Fragilizadas estão as mentes e as vidas dos jovens obrigados a pegar em armas, que precisamente na frente de batalha percebem a insensatez do que lhes é exigido e a mentira de que estão embebidos os discursos inflamados daqueles que os enviam para a morte”.

O Santo Padre recordou que “é um verdadeiro poder o de nos tornarmos filhos de Deus”, mas é um poder “que permanece enterrado enquanto estivermos distantes do choro das crianças e da fragilidade dos idosos, do silêncio impotente das vítimas e da melancolia resignada de quem faz o mal que não quer.”