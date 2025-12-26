Ouvir
Caminho de Santiago: Governo da Galiza reconhece Caminho da Geira e dos Arrieiros

26 dez, 2025 - 10:29 • Henrique Cunha

A Junta da Galiza anunciou a criação, no próximo ano, de uma nova categoria para reconhecer rotas culturais de interesse regional associadas ao Caminho de Santiago, contando-se entre o grupo inicial o Caminho Cultural de Santiago da Geira e dos Arrieiros, que começa em Braga.

26 dez, 2025 - 10:29 • Henrique Cunha

A Xunta de Galícia, o governo autonómico da região, anunciou a criação, no próximo ano, de uma nova categoria para reconhecer rotas culturais de interesse regional associadas ao Caminho de Santiago, contando-se entre o grupo inicial o Caminho Cultural de Santiago da Geira e dos Arrieiros, que começa em Braga.

No final de uma reunião com representantes de municípios galegos, o ministro da Cultura, Língua e Juventude, José López Campos, explicou que um dos objetivos da nova classificação é reconhecer percursos que, embora não preencham todos os critérios exigidos para serem declarados Caminho de Santiago, “cumprem os requisitos considerados relevantes para receberem uma atenção especial das administrações públicas”.

O responsável do governo regional da Galiza diz que esta medida responde às solicitações “dos municípios, associações e entidades que, nos últimos anos, têm realizado um extenso trabalho de documentação para divulgar rotas únicas”.

Assim, a criação desta categoria pretende destacar os itinerários que promovem e difundem a cultura, o desenvolvimento sustentável e a coesão social em diferentes regiões, especialmente nas áreas em risco de exclusão cultural devido às suas condições geográficas e sociais.

Além do Caminho Cultural de Santiago da Geira e dos Arrieiros (CGA), estão também listados os itinerários de São Rosendo (Santo Tirso), Minhoto Ribeiro (Braga), Muxía via Brandomil, Mariñán, Muros-Noia, do Mar e do Künig.

Entre estes, o CGA é, de longe, o itinerário mais procurado pelos peregrinos, com 757 compostelas atribuídas este ano. Em oito anos, estima-se que tenha sido percorrido por pelo menos 7.634 pessoas, 3.176 das quais receberam o documento que comprova a chegada à capital da Galiza pelos meios tradicionais.

Esta nova categoria será formalizada através de um decreto que estabelecerá as medidas específicas para a proteção, promoção e apoio, garantindo que estes percursos recebem “uma atenção especial por parte das administrações públicas no planeamento de programas culturais, na atribuição de subsídios e na conceção de iniciativas que valorizem a sua importância”.

O Caminho da Geira tem 239 quilómetros, começa na Sé de Braga, passando pelos municípios de Amares, Terras de Bouro e Melgaço, entrando na Galiza pela Portela do Homem.

O percurso destaca-se por incluir patrimónios únicos no mundo: a Geira, a via do género mais bem conservada do antigo Império Romano do Ocidente, e a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés. Além disso, o seu traçado é um dos poucos que ligam diretamente à Catedral de Santiago de Compostela.

