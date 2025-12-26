​“Quem acredita na paz e segue Jesus é excluído do debate público”

O Papa pediu esta sexta-feira orações pelos cristãos perseguidos. No final do Angelus que rezou, esta manhã, na Praça de São Pedro e a propósito do dia de Santo Estevão, apedrejado até à morte por ser cristão, Leão XIV deixou um apelo ao diálogo, à reconciliação e à paz.

O Santo Padre invocou a intercessão do primeiro mártir do cristianismo para que fortaleça a fé e ampare as comunidades que mais sofrem pelo seu testemunho cristão: “Que o seu exemplo de mansidão, coragem e perdão acompanhe todos os que se empenham, em situações de conflito, na promoção do diálogo, da reconciliação e da paz."

Nas reflexões antes da rezar o Angelus, o Papa recordou que a beleza de Jesus e de quem vive como Ele é muitas vezes “uma beleza rejeitada”, porque "desde o início, a sua força magnética suscitou precisamente a reação de quem teme pela sobrevivência do seu poder, de quem é desmascarado na sua injustiça por uma bondade que revela os pensamentos dos corações”.

Leão XIV sublinhou, no entanto, que “até hoje, poder algum prevalece sobre a obra de Deus”.

"Em todo o mundo há quem escolha a justiça, mesmo que isso tenha um custo, quem anteponha a paz aos próprios medos, quem sirva os pobres em vez de se servir a si mesmo."

“Quem hoje acredita na paz e escolheu o caminho desarmado de Jesus e dos mártires é frequentemente ridicularizado, excluído do debate público e, não raro, acusado de favorecer adversários e inimigos. O cristão, porém, não tem inimigos, mas irmãos e irmãs, que continuam a sê-lo mesmo quando não estão de concordo”, acrescentou Leão XIV.