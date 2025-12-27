Papa Leão XIV envia três camiões de ajuda humanitária à Ucrânia

27 dez, 2025 - 18:56 • Diogo Camilo
O Papa Leão XIV enviou três camiões com cem mil embalagens de sopas energéticas para as zonas afetadas pelos bombardeamentos na Ucrânia, por ocasião do Domingo da Sagrada Família de Nazaré, que se comemora neste dia 28 de dezembro.
Em comunicado, o cardeal Konrad Krajewski explica que este é um "pequeno carinho" mas que representa um "alívio vital" para as famílias ucranianas numa altura em que há cortes de eletricidade e aquecimento na região.
O presente do Papa Leão, segundo o cardeal, mostra como Deus, "quer estar sempre onde o homem está em perigo, onde o homem sofre, onde foge, onde experimenta a rejeição e o abandono".
A ajuda humanitária foi enviada através da empresa coreana Samyang Foods e encaminhada até ás zonas de guerra mais afetadas, com doses, quando misturadas com água, se transformam em sopas energéticas com frango e vegetais. Foi confirmado que a ajuda chegou ao destino.
Além da Ucrânia, Leão XIV enviou ajuda financeira a vários países, mostrando que o Papa "não reza apenas pela paz, mas quer estar presente nas famílias que sofrem”.
Com o ataque desta madrugada de milhares de drones, mais de um milhão de casas na capital ficaram sem luz.
"O primeiro ataque deixou mais de 700 mil clientes sem energia na manhã de sábado, e outros 400 mil ficaram sem luz na região em redor da capital", avançou a operadora DTEK, através do seu canal de Telegram.
Em Kiev, "2.600 edifícios de habitação, 187 creches, 138 escolas e 22 instituições sociais" ficaram sem aquecimento, reportou Vitali Klitschko, presidente da câmara da capital da Ucrânia. Pelas 19h00 deste sábado, em Kiev, a temperatura era de apenas um grau positivo, com previsão de descida nas horas seguintes até aos dois graus negativos, e incluindo queda de neve.
A Rússia atacou Kiev com dezenas de drones e de mísseis, durante a última madrugada. Pelo menos duas pessoas, uma mulher de 47 anos, pereceu nos bombardeamentos. Contam-se ainda mais de 40 feridos, número provisório.
Dezenas de pessoas refugiaram-se nas estações de metro, tendo o alerta de ataque aéreo estado ativo por quatro horas.