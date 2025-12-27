Papa Leão XIV envia três camiões de ajuda humanitária à Ucrânia

O Papa Leão XIV enviou três camiões com cem mil embalagens de sopas energéticas para as zonas afetadas pelos bombardeamentos na Ucrânia, por ocasião do Domingo da Sagrada Família de Nazaré, que se comemora neste dia 28 de dezembro.

Em comunicado, o cardeal Konrad Krajewski explica que este é um "pequeno carinho" mas que representa um "alívio vital" para as famílias ucranianas numa altura em que há cortes de eletricidade e aquecimento na região.

O presente do Papa Leão, segundo o cardeal, mostra como Deus, "quer estar sempre onde o homem está em perigo, onde o homem sofre, onde foge, onde experimenta a rejeição e o abandono".

A ajuda humanitária foi enviada através da empresa coreana Samyang Foods e encaminhada até ás zonas de guerra mais afetadas, com doses, quando misturadas com água, se transformam em sopas energéticas com frango e vegetais. Foi confirmado que a ajuda chegou ao destino.

Além da Ucrânia, Leão XIV enviou ajuda financeira a vários países, mostrando que o Papa "não reza apenas pela paz, mas quer estar presente nas famílias que sofrem”.