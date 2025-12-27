Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 27 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Papa Leão XIV envia três camiões de ajuda humanitária à Ucrânia

27 dez, 2025 - 18:56 • Diogo Camilo

Pontífice que este é um "pequeno carinho" mas que representa um "alívio vital" para as famílias ucranianas. Ajuda já chegou às regiões mais afetadas pela guerra.

A+ / A-

O Papa Leão XIV enviou três camiões com cem mil embalagens de sopas energéticas para as zonas afetadas pelos bombardeamentos na Ucrânia, por ocasião do Domingo da Sagrada Família de Nazaré, que se comemora neste dia 28 de dezembro.

Em comunicado, o cardeal Konrad Krajewski explica que este é um "pequeno carinho" mas que representa um "alívio vital" para as famílias ucranianas numa altura em que há cortes de eletricidade e aquecimento na região.

O presente do Papa Leão, segundo o cardeal, mostra como Deus, "quer estar sempre onde o homem está em perigo, onde o homem sofre, onde foge, onde experimenta a rejeição e o abandono".

A ajuda humanitária foi enviada através da empresa coreana Samyang Foods e encaminhada até ás zonas de guerra mais afetadas, com doses, quando misturadas com água, se transformam em sopas energéticas com frango e vegetais. Foi confirmado que a ajuda chegou ao destino.

Além da Ucrânia, Leão XIV enviou ajuda financeira a vários países, mostrando que o Papa "não reza apenas pela paz, mas quer estar presente nas famílias que sofrem”.

Mais de um milhão de casas sem eletricidade

Com o ataque desta madrugada de milhares de drones, mais de um milhão de casas na capital ficaram sem luz.

"O primeiro ataque deixou mais de 700 mil clientes sem energia na manhã de sábado, e outros 400 mil ficaram sem luz na região em redor da capital", avançou a operadora DTEK, através do seu canal de Telegram.

Em Kiev, "2.600 edifícios de habitação, 187 creches, 138 escolas e 22 instituições sociais" ficaram sem aquecimento, reportou Vitali Klitschko, presidente da câmara da capital da Ucrânia. Pelas 19h00 deste sábado, em Kiev, a temperatura era de apenas um grau positivo, com previsão de descida nas horas seguintes até aos dois graus negativos, e incluindo queda de neve.

A Rússia atacou Kiev com dezenas de drones e de mísseis, durante a última madrugada. Pelo menos duas pessoas, uma mulher de 47 anos, pereceu nos bombardeamentos. Contam-se ainda mais de 40 feridos, número provisório.

Dezenas de pessoas refugiaram-se nas estações de metro, tendo o alerta de ataque aéreo estado ativo por quatro horas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 27 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?