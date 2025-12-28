D. Américo Aguiar pede às pessoas que em 2026 sejam "semeadores de esperança"

D. Américo Aguiar apela que as pessoas sejam "semeadores de esperança" em 2026, na sua mensagem de Ano Novo.

Na nota deste domingo da Sagrada Familia de Jesus, à qual a Renascença teve acesso, o bispo de Setúbal destaca o "profundo significado eclesial" do começo de 2026.

"Encerramos, ao nível das dioceses de todo o mundo, o Jubileu do Ano Santo 2025, iniciado pelo Papa Francisco e que será solenemente concluído em Roma, pelo Papa Leão XIV, no próximo dia 6 de janeiro. Também nós, na Diocese de Setúbal, encerramos o Jubileu dos 50 anos da nossa Diocese", refere.

Para D. Américo Aguiar, não se trata apenas de uma celebração, mas igualmente da conclusão de um caminho espiritual em que as pessoas foram chamadas "a regressar ao essencial, a escutar mais, a caminhar juntos e a redescobrir a Esperança".

O cardeal aponta que o Jubileu "não termina como quem arruma uma memória. Termina como quem recebe uma missão" e que "não termina com uma porta que se fecha, mas com uma Igreja que se abre".

"Uma Igreja mais próxima, mais simples, mais disponível para servir. Uma Igreja que não espera, mas que sai, encontra, escuta e cuida", sublinha.

Para semear a Esperança, é necessário "ir ao encontro das pessoas onde elas estão, nas suas casas, nos bairros, nos locais de trabalho, nas escolas, nos hospitais, nas prisões. É não desistir de ninguém. É anunciar o Evangelho com gestos concretos, com palavras simples e com uma presença que gera confiança".

" Em espírito de sinodalidade, onde cada batizado tem lugar, voz e responsabilidade. Padres, diáconos, consagrados e leigos, jovens e idosos, famílias e comunidades: ninguém caminha sozinho, ninguém fica para trás", acrescenta o bispo de Setúbal.

A mensagem de Ano Novo não esquece que o mundo "continua ferido pela guerra, pela desigualdade, pela solidão e pela falta de sentido".

"O futuro constrói-se com coragem, com ousadia missionária e com corresponsabilidade", realça, por outro lado, D. Américo Aguiar.

"Com votos de um Ano Novo de 2026 vivido em saída, em comunhão e em missão, deixo-vos a minha bênção e o convite claro: vamos juntos semear a Esperança, Cristo Vivo!", conclui a nota.