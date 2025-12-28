Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Angelus

Papa alerta para os “novos Herodes” sem escrúpulos

28 dez, 2025 - 11:52 • Aura Miguel

Leão XIV sublinhou que no mundo despótico e ganancioso que o tirano representa, o valor e a missão da Sagrada Família “é o ninho e o berço da única resposta de salvação possível”.

A+ / A-

“Continuemos a rezar pela paz, em especial, pelas famílias que sofrem por causa da guerra, pelas crianças, idosos e pessoas mais frágeis”, pediu o Papa, na manhã deste domingo, na Praça de São Pedro.

Neste domingo em que a Igreja celebra a Sagrada Família, Leão XIV alertou, durante o Angelus, para a “dureza de coração” de Herodes, um homem cruel e sanguinário, temido pela sua brutalidade “e, precisamente por isso, profundamente só e obcecado pelo medo de ser destronado”.

Leão XIV sublinhou que no mundo despótico e ganancioso que o tirano representa, o valor e a missão da Sagrada Família “é o ninho e o berço da única resposta de salvação possível”. Mas os 'novos Herodes’ continuam a tentar sufocar as famílias cristãs.

“Enquanto contemplamos este mistério com admiração e gratidão, pensamos nas nossas famílias e na luz que elas também podem trazer à sociedade em que vivemos”, disse o pontífice.

No entanto, “infelizmente, o mundo sempre tem os seus ‘Herodes’, os seus mitos de sucesso a qualquer custo, de poder sem escrúpulos, de bem-estar vazio e superficial, e muitas vezes paga as consequências com solidão, desespero, divisões e conflitos. Não deixemos que essas miragens sufoquem a chama do amor nas famílias cristãs”, concluiu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de sal(...)

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis (...)