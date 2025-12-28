Ouvir
Papa alerta para os “novos Herodes” sem escrúpulos

28 dez, 2025 - 11:52 • Aura Miguel

Leão XIV sublinhou que no mundo despótico e ganancioso que o tirano representa, o valor e a missão da Sagrada Família "é o ninho e o berço da única resposta de salvação possível".

“Continuemos a rezar pela paz, em especial, pelas famílias que sofrem por causa da guerra, pelas crianças, idosos e pessoas mais frágeis”, pediu o Papa esta manhã, na Praça de São Pedro.

Neste domingo em que a Igreja celebra a Sagrada Família, Leão XIV alertou, durante o Angelus, para a “dureza de coração” de Herodes, um homem cruel e sanguinário, temido pela sua brutalidade “e, precisamente por isso, profundamente só e obcecado pelo medo de ser destronado”.

Leão XIV sublinhou que no mundo despótico e ganancioso que o tirano representa, o valor e a missão da Sagrada Família “é o ninho e o berço da única resposta de salvação possível”. Mas os 'novos Herodes’ continuam a tentar sufocar as famílias cristãs.

“Enquanto contemplamos este mistério com admiração e gratidão, pensamos nas nossas famílias e na luz que elas também podem trazer à sociedade em que vivemos”, disse o pontífice.

No entanto, “infelizmente, o mundo sempre tem os seus ‘Herodes’, os seus mitos de sucesso a qualquer custo, de poder sem escrúpulos, de bem-estar vazio e superficial, e muitas vezes paga as consequências com solidão, desespero, divisões e conflitos. Não deixemos que essas miragens sufoquem a chama do amor nas famílias cristãs”, concluiu.

