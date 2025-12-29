Oração pela Paz marca início de 2026 no Santuário de Fátima

Como já é tradição, o Santuário de Fátima prepara-se para acolher o novo ano com momentos de oração, gratidão e esperança. No dia 31 de dezembro de 2025, os peregrinos são convidados a participar na Vigília de Ação de Graças pelo ano que termina, com celebração marcada para as 22h30, na Basílica da Santíssima Trindade.

A celebração culmina com o canto do Te Deum, hino de louvor e agradecimento, seguido de uma procissão até à Capelinha das Aparições, onde será recitado o Terço com a intenção especial pela paz no mundo. Após a consagração do novo ano, haverá um momento de convívio na Casa de Nossa Senhora das Dores, assinalando com alegria a chegada de 2026.

No dia 1 de janeiro, Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, as missas serão celebradas às 11h00 e às 15h00, também na Basílica da Santíssima Trindade. Após a missa vespertina, decorrerá uma procissão com o Santíssimo Sacramento até à Capelinha das Aparições, novamente com a intenção da paz no mundo. Neste dia, não haverá Rosário às 16h00 nem Vésperas às 17h30.

As celebrações prolongam-se até ao domingo seguinte, 4 de janeiro, dia da Solenidade da Epifania do Senhor. Em todas as missas será realizado o rito de aspersão. Na missa das 11h00, terá lugar o anúncio cantado das festividades móveis do novo ano litúrgico, que será proclamado de forma simples nas restantes celebrações.

As festividades do tempo de Natal encerram a 11 de janeiro, com a Festa do Batismo do Senhor. Neste dia, durante o Terço, serão meditados os Mistérios Luminosos, recordando o início da vida pública de Jesus.

Com um programa centrado na oração e na paz, o Santuário de Fátima convida todos os fiéis a iniciar 2026 com esperança renovada e espírito de comunhão.