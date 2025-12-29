Sem paz, mas com esperança: o Natal vivido pela única paróquia católica de Gaza

Apesar da guerra e da grave crise humanitária, a pequena comunidade cristã de Gaza tenta manter viva a esperança neste tempo de Natal. O testemunho é do padre Gabriel Romanelli, pároco da igreja da Sagrada Família, a única paróquia católica no enclave palestiniano, numa mensagem enviada à Ajuda à Igreja que Sofre (AIS).

“A nossa situação está melhor do que há um mês e meio, quando começou o cessar-fogo, mas isso não significa que as coisas estejam bem. Continuam muito graves, muito delicadas”, afirma o sacerdote, sublinhando que, apesar de alguns sinais de alívio, “a paz ainda não chegou”.

Segundo o padre Romanelli, muitas pessoas continuam sem ver uma saída clara para o conflito. “Muitas pessoas dizem que a guerra vai acabar, mas ainda não acabou. E, portanto, a paz ainda não chegou”, adverte, acrescentando que a maior angústia da população é “não conseguir ver nenhum sinal claro de que a paz está a chegar”.

Crise humanitária continua inalterada

Em declarações à AIS, o pároco descreve uma situação humanitária dramática num território onde vivem mais de dois milhões de pessoas. “Falta-nos tudo”, resume. Gaza continua sem eletricidade há cerca de dois anos, dependendo de pequenos geradores e de painéis solares, acessíveis apenas a uma minoria. “Infelizmente, a maioria das pessoas não tem acesso a eles”, lamenta.

O mesmo se passa com a água potável, cuja distribuição é escassa e irregular. “As pessoas esperam uma, duas, ou até três horas para obter alguns litros”, explica o missionário. As chuvas e o frio do inverno agravaram ainda mais as condições de vida, com zonas alagadas e água contaminada a representarem um sério risco para a saúde pública.

As infraestruturas básicas estão perto do colapso. “A rede elétrica, o sistema de água e o sistema de saúde são insuficientes”, afirma o padre Romanelli, citando avaliações da Organização Mundial da Saúde. Os medicamentos para doenças crónicas são escassos e a população “precisa desesperadamente de roupa de Inverno”, uma vez que muitos perderam as suas casas e vivem em abrigos improvisados.

Uma “gota no oceano” de ajuda

Apesar das enormes dificuldades, a paróquia da Sagrada Família continua a prestar apoio a milhares de famílias. “Desde o início da guerra, ajudamos dezenas de milhares de famílias, mas não é suficiente”, reconhece o sacerdote. Inspirando-se em Madre Teresa de Calcutá, acrescenta: “É como uma gota no oceano. Parece insignificante, mas sem nós, o oceano teria menos uma gota”.

Atualmente, o complexo paroquial acolhe mais de 400 refugiados, maioritariamente cristãos, que encontram na vida espiritual uma fonte de força. Missa diária, adoração eucarística, recitação do rosário e oração do ofício fazem parte da rotina. “Procuramos constantemente acender uma chama de esperança”, afirma o pároco.

O trabalho desta comunidade foi elogiado pelo diretor-geral do Patriarcado Latino de Jerusalém, Sami El-Yousef, que classificou os padres e religiosas em Gaza como “os nossos heróis”, destacando o serviço discreto e o grande sacrifício pessoal. No entanto, alertou que sem uma mudança “radical”, as iniciativas de paz correm o risco de falhar e a violência poderá regressar.

Agradecimento aos benfeitores e apelo à oração

Neste tempo de Natal, o padre Gabriel Romanelli fez questão de agradecer aos benfeitores da Ajuda à Igreja que Sofre pelo apoio espiritual, moral e material prestado à Terra Santa. “Peço-vos que continuem a dar apoio espiritual, moral e material a todas as iniciativas do Patriarcado. Que Deus vos abençoe e Feliz Natal”, afirmou.

A situação da paróquia de Gaza é acompanhada de perto pela AIS em Portugal. Em março deste ano, no âmbito do Jubileu dos Cristãos Perseguidos, realizado em Arouca, o sacerdote enviou uma mensagem aos portugueses, apelando à oração pela paz. “A primeira coisa a fazer é rezar”, disse então, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. “Deus conceda que a paz chegue de verdade, o fim desta guerra”.