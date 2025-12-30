Dezassete missionários e agentes pastorais católicos mortos em 2025

Dezassete missionários e missionárias católicos — sacerdotes, religiosas, seminaristas e leigos — foram mortos em todo o mundo ao longo de 2025, segundo os dados recolhidos pela Agência Fides, no relatório anual divulgado esta terça-feira.

O documento é introduzido por uma frase de Papa Leão XIV, que sublinha o sentido cristão do testemunho destes agentes pastorais: “A esperança dos missionários e dos agentes pastorais que morrem assassinados é uma esperança cheia de imortalidade, porque o seu testemunho permanece como profecia da vitória do bem sobre o mal”. Uma afirmação que aponta, de forma simples, para a fonte da esperança cristã, penhor de uma vida que não morre.

As informações disponíveis, muitas vezes escassas quanto às biografias e às circunstâncias das mortes, mostram também este ano que os missionários assassinados não eram figuras mediáticas nem protagonistas de feitos extraordinários. Davam testemunho de Cristo nas ocupações da vida quotidiana, mesmo quando atuavam em contextos marcados pela violência, pela instabilidade e pelos conflitos armados.

África e América concentram mais vítimas

A repartição continental revela que a África voltou a ser o continente com o maior número de agentes pastorais mortos: 10 no total — seis sacerdotes, dois seminaristas e dois catequistas. No continente americano foram mortos quatro missionários — dois sacerdotes e duas religiosas. Na Ásia registaram-se duas mortes — um sacerdote e um leigo — e na Europa foi assassinado um sacerdote. Nos últimos anos, África e América têm-se alternado no topo desta trágica lista.

Em África, cinco das mortes ocorreram na Nigéria, duas no Burkina Faso e uma na Serra Leoa, no Quénia e no Sudão. Na América, duas irmãs foram assassinadas no Haiti, um sacerdote morreu no México e outro, de origem indiana, foi morto nos Estados Unidos. Na Ásia, um sacerdote foi brutalmente assassinado em Myanmar e outro nas Filipinas. O único caso europeu registou-se na Polónia.

Histórias concretas

Entre os agentes pastorais mortos em 2025 está o jovem seminarista nigeriano Emmanuel Alabi, que morreu durante uma marcha forçada imposta pelos seus raptores, depois de um ataque ao Seminário Menor de Ivianokpodi. Consta ainda a morte das irmãs Evanette Onezaire e Jeanne Voltaire, assassinadas por membros de gangues armadas que mantêm o Haiti sob terror, e a de Donald Martin, primeiro sacerdote católico birmanês morto no conflito civil que continua a ensanguentar Myanmar. O seu corpo, horrivelmente mutilado, foi encontrado por alguns paroquianos no complexo paroquial.

Uma memória que permanece

O relatório recorda que, entre 2000 e 2025, foram mortos em todo o mundo 626 missionários e missionárias católicos. Uma realidade que a Igreja continua a ler à luz da fé. “Estes irmãos e irmãs podem parecer fracassados, mas hoje vemos que não é assim”, afirmou o Papa Francisco a 26 de dezembro de 2023, na festa de Santo Estêvão Protomártir. “A semente dos seus sacrifícios, que parece morrer, germina, dá fruto, porque Deus, através deles, continua a operar prodígios, a mudar os corações e a salvar os homens”, afirmou.