Secretário do Dicastério para a Evangelização pede que se dissipe a “cortina de fumo” da violência na Nigéria

Em 2025, a Nigéria voltou a ser o país com o maior número de missionários e agentes pastorais católicos assassinados — cinco no total — num contexto marcado também pela persistência dos raptos para extorsão. Em entrevista à Agência Fides, o arcebispo D. Fortunatus Nwachukwu, secretário do Dicastério para a Evangelização, fala de tristeza, vergonha e de uma violência que funciona como “cortina de fumo”.

“Tudo isto causa grande tristeza. E também alguma vergonha”, afirma o prelado, recordando que a Nigéria é um dos países mais religiosos do mundo, com cristãos e muçulmanos que se dizem “gente de paz”. Para D. Nwachukwu, é essencial que os líderes religiosos, incluindo os muçulmanos, “denunciem e rejeitem o uso da religião para cometer atos de violência”, recusando qualquer justificação religiosa para matar.

Filho da Igreja nigeriana, o arcebispo sublinha que as vítimas “não querem ser heróis” nem se expõem voluntariamente a riscos. “A violência atinge-as na vida quotidiana, enquanto fazem o que devem fazer: seminaristas nos seminários, estudantes raptados nas escolas. E quem deveria protegê-los, nada faz”, lamenta.

Questionado sobre responsabilidades, o secretário do Dicastério para a Evangelização afirma que “o governo deveria ser o primeiro a sentir vergonha”. O responsável interroga-se sobre a aparente inércia das autoridades perante raptos em larga escala e ataques armados, mesmo num país com meios tecnológicos significativos.

“É só incompetência? Ou falta vontade de reagir?”, questiona, lembrando que até um general foi capturado e executado, num vídeo divulgado para humilhar o exército.