Secretário do Dicastério para a Evangelização pede que se dissipe a “cortina de fumo” da violência na Nigéria

30 dez, 2025 - 12:42 • Olímpia Mairos
Em 2025, a Nigéria voltou a ser o país com o maior número de missionários e agentes pastorais católicos assassinados — cinco no total — num contexto marcado também pela persistência dos raptos para extorsão. Em entrevista à Agência Fides, o arcebispo D. Fortunatus Nwachukwu, secretário do Dicastério para a Evangelização, fala de tristeza, vergonha e de uma violência que funciona como “cortina de fumo”.
“Tudo isto causa grande tristeza. E também alguma vergonha”, afirma o prelado, recordando que a Nigéria é um dos países mais religiosos do mundo, com cristãos e muçulmanos que se dizem “gente de paz”. Para D. Nwachukwu, é essencial que os líderes religiosos, incluindo os muçulmanos, “denunciem e rejeitem o uso da religião para cometer atos de violência”, recusando qualquer justificação religiosa para matar.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Filho da Igreja nigeriana, o arcebispo sublinha que as vítimas “não querem ser heróis” nem se expõem voluntariamente a riscos. “A violência atinge-as na vida quotidiana, enquanto fazem o que devem fazer: seminaristas nos seminários, estudantes raptados nas escolas. E quem deveria protegê-los, nada faz”, lamenta.
Questionado sobre responsabilidades, o secretário do Dicastério para a Evangelização afirma que “o governo deveria ser o primeiro a sentir vergonha”. O responsável interroga-se sobre a aparente inércia das autoridades perante raptos em larga escala e ataques armados, mesmo num país com meios tecnológicos significativos.
“É só incompetência? Ou falta vontade de reagir?”, questiona, lembrando que até um general foi capturado e executado, num vídeo divulgado para humilhar o exército.
África volta a concentrar a maioria das vítimas, n(...)
Sobre a decisão dos Estados Unidos de incluírem a Nigéria na lista de “Países de Preocupação Especial”, o arcebispo considera que o debate pode desviar atenções: “Em vez de discutir se há ou não perseguição, devíamos investir esforços para eliminar a violência contra inocentes”, defende.
Nesta entrevista, o secretário do Dicastério para a Evangelização fala de sinais preocupantes. “A insegurança total é como uma cortina de fumo que impede ver se há grupos atingidos de forma programática”, afirma.
Se antes a violência parecia ligada sobretudo a conflitos sociais — como entre pastores Fulani e agricultores —, hoje há indícios de ataques sistemáticos contra comunidades cristãs. “Quando se pede intervenção das forças de segurança, ela não chega ou chega tarde. Tudo indica intencionalidade”, denuncia.
Para D. Nwachukwu, é preciso “dissipar” essa cortina de violência generalizada para perceber se determinados grupos estão a ser visados de forma deliberada, alertando também para o risco de demonização dos Fulani como um todo, o que pode alimentar novos ciclos de ódio.
Na leitura cristã do martírio, o arcebispo recorda que “Jesus promete vida, não morte”. O martírio, sublinha, “não é suicídio nem heroísmo pessoal”, mas testemunho do amor de Deus e união com Cristo — uma perspetiva retomada pelo Papa Francisco, inclusive ao falar de quem arriscou a vida para servir os outros durante a pandemia.
Quanto a eventuais ajudas externas no combate ao extremismo, D. Nwachukwu admite que um país possa necessitar de apoio indireto para enfrentar crises profundas, desde que esse auxílio ajude a remover as causas da violência e a proteger as populações inocentes.