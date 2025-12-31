Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mensagem de Ano Novo do Arcebispo de Braga apela à paz como caminho para 2026

31 dez, 2025 - 19:36 • Olímpia Mairos

D. José Cordeiro destaca a paz como compromisso humano, social e espiritual.

A+ / A-

O arcebispo metropolita de Braga deixa uma mensagem de Ano Novo centrada na paz, inspirando-se nas palavras de Mahatma Gandhi — “não há um caminho para a paz, a paz é o caminho” — como orientação para o novo ano civil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa reflexão marcada pela atualidade e pela dimensão espiritual, D. José Cordeiro sublinha que a paz não é apenas um ideal abstrato, mas uma realidade profundamente humana, com implicações políticas, sociais e religiosas, enraizada na fé, na esperança e na caridade.

A mensagem é situada no contexto litúrgico da oitava do Natal, período em que a Igreja inicia o ano civil sob “o olhar materno de Maria, Mãe de Deus”. Para o arcebispo de Braga, é em Jesus Cristo que os cristãos reconhecem a verdadeira fonte da paz.

Dirigindo-se a todos como “amigos da paz”, D. José Cordeiro deixa votos de um feliz ano de 2026, desafiando a comunidade a prosseguir esse caminho com responsabilidade, compromisso e esperança.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário