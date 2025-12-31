Mensagem de Ano Novo do Arcebispo de Braga apela à paz como caminho para 2026

O arcebispo metropolita de Braga deixa uma mensagem de Ano Novo centrada na paz, inspirando-se nas palavras de Mahatma Gandhi — “não há um caminho para a paz, a paz é o caminho” — como orientação para o novo ano civil.

Numa reflexão marcada pela atualidade e pela dimensão espiritual, D. José Cordeiro sublinha que a paz não é apenas um ideal abstrato, mas uma realidade profundamente humana, com implicações políticas, sociais e religiosas, enraizada na fé, na esperança e na caridade.

A mensagem é situada no contexto litúrgico da oitava do Natal, período em que a Igreja inicia o ano civil sob “o olhar materno de Maria, Mãe de Deus”. Para o arcebispo de Braga, é em Jesus Cristo que os cristãos reconhecem a verdadeira fonte da paz.

Dirigindo-se a todos como “amigos da paz”, D. José Cordeiro deixa votos de um feliz ano de 2026, desafiando a comunidade a prosseguir esse caminho com responsabilidade, compromisso e esperança.