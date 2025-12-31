Papa convida a fazer-se "um sincero exame de consciência" perante Deus

Leão XIV propôs esta manhã de quarta-feira, na Praça de São Pedro, que se faça um sincero exame de consciência, perante Deus, para “avaliar a nossa resposta aos seus dons e pedir perdão por todos os momentos em que não fomos capazes de valorizar as suas inspirações e investir da melhor forma os talentos que Ele nos confiou”.

Na última Audiência Geral de 2025, o Papa lembrou que o ano que passou foi marcado por acontecimentos importantes, “uns alegres, como a peregrinação de tantos fiéis por ocasião do Ano Santo; outros dolorosos, como o falecimento do Papa Francisco e as guerras que continuam a devastar o planeta”. E sublinhou ainda que, neste dia, a Igreja convida-nos a colocar tudo diante do Senhor, confiando-nos à sua Providência e pedindo-Lhe que se renovem, em nós e à nossa volta, nos dias vindouros, as maravilhas da sua graça e misericórdia”.

A propósito do Jubileu que termina a 6 de janeiro, Leão XIV propôs conservar duas grandes imagens: a do caminho e a da porta santa.

“O caminho recorda que a nossa existência é uma viagem, a fazer com Cristo que nos conduz à Vida verdadeira; a porta santa evoca a passagem a uma vida nova, possibilitada sempre por Deus, que nos perdoa, nos dá a sua graça e continuamente nos modela de novo a partir da mensagem de amor do Evangelho”, disse.

Esta tarde, cumprindo a tradição pontifícia, Leão XIV preside a um Te Deus de ação de graças, na basílica de São Pedro.

Entretanto, a Santa Sé divulgou, através da Prefeitura da Casa Pontifícia, os dados da presença de peregrinos ao longo deste ano. Até ao internamento do Papa Francisco, em fevereiro, registaram-se mais de 250 mil.

A partir de maio, com a eleição de Leão XIV e as celebrações do Jubileu, registaram-se perto de três milhões de fiéis.