Papa elogia “os pequeninos” e critica “estratégias armadas disfarçadas de discursos hipócritas”

“Neste nosso tempo, sentimos a necessidade de um desígnio sábio, benevolente e misericordioso”, disse esta tarde o Papa Leão XIV, durante o tradicional Te Deum de Acção de Graças pelo ano que termina. “Que seja um projecto livre e libertador, pacífico e fiel, como aquele que a Virgem Maria proclamou no seu cântico de louvor.”

Na breve homilia que proferiu na Basílica de São Pedro, o Papa elogiou o papel dos mais simples e humildes, preferidos por Deus, em contraste com “outros desígnios que, hoje como ontem, envolvem o mundo”.

“São estratégias destinadas a conquistar mercados, territórios e zonas de influência. Estratégias armadas, disfarçadas de discursos hipócritas, de proclamações ideológicas e falsos motivos religiosos”, lamentou.

Leão XIV sublinhou que Deus “espera com o coração dos pequeninos, e fá-lo envolvendo-os no seu plano de salvação”. Acrescentou ainda que “o mundo avança movido pela esperança de tantas pessoas simples, desconhecidas, mas não de Deus, pois, apesar de tudo, acreditam num amanhã melhor, porque sabem que o futuro está nas mãos d’Aquele que lhes oferece a maior esperança”.

Neste contexto, a Providência reservou um lugar especial para a cidade de Roma, afirmou o pontífice, “não pelas suas glórias, não pelo seu poder, mas porque aqui Pedro e Paulo e tantos outros mártires derramaram o seu sangue por Cristo. É por isso que Roma é a cidade do Jubileu”, recordou.

E, por fim, acrescentou: “O que podemos desejar para Roma? Que ela seja digna dos seus pequeninos. Das crianças, dos idosos solitários e frágeis, das famílias que lutam para sobreviver, dos homens e mulheres que vêm de longe em busca de uma vida digna.”

No final da celebração, o Santo Padre visitou o presépio que se encontra na Praça de São Pedro e aproximou-se das imagens em tamanho natural para uma breve oração silenciosa.