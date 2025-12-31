Santuário de Nossa Senhora da Paz integra rota dos santuários

O Santuário de Nossa Senhora da Paz, em Vila Franca do Campo, nos Açores, integra, a partir de janeiro, a rota dos santuários marianos de Portugal, um reconhecimento que reforça a projeção daquele espaço de devoção.

Elevada a Santuário Diocesano há um ano, a antiga ermida de Nossa Senhora da Paz, na ilha de São Miguel, ganhou "uma nova dimensão espiritual, pastoral e também turística", segundo afirmou hoje à agência Lusa o reitor, padre José Borges.

A ermida foi construída em 1764, no local onde existia um templo mais antigo, possivelmente do século XVI, associado à tradição de um pastor que ali teria encontrado uma imagem de Nossa Senhora numa gruta, de acordo com a Diocese de Angra.

Segundo o reitor, a elevação da ermida a Santuário veio dar uma maior dinâmica de visitas, acrescentando que a integração na rota nacional será "um chamariz e uma forma de dizer quem somos, quem queremos ser e aquilo que testemunhamos enquanto lugar de fé e de paz".

Para o padre José Borges, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Paz e Ouvidor de Vila Franca do Campo, o aumento significativo do número de visitantes foi uma "surpresa muito positiva", com peregrinos que procuram o santuário tanto pela oração, pelo silêncio, pela contemplação, como pela paisagem, por se localizar num "lugar muito aprazível".

"Lá em cima, no alto do monte, há uma paz para além do mundo. Muitas pessoas procuram isto: um tempo de silêncio, uma contemplação da natureza isto também é rezar. Isto também é fé. A paz é muito importante para tudo, para a vida e para a saúde. E, neste momento, precisamos de paz, o mundo precisa de paz, os nossos corações precisam de paz", sustentou, em declarações à Lusa.