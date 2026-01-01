D. Rui Valério: "A paz não é uma opção diplomática, é a urgência de Deus"

O Patriarca de Lisboa alertou, neste primeiro dia do ano, para o esgotamento dos atuais modelos sócio-políticos para alcançar a paz. “Durante décadas, olhámos para a paz com as lentes da política. Assinámos tratados em papéis que o vento da ambição rapidamente desfez e falámos de paz como se ela fosse apenas uma ausência de conflito ou um intervalo entre guerras. Hoje, essa abordagem esgotou-se”, declarou.

Na homilia da missa, celebrada no Dia Mundial da Paz, D. Rui Valério sublinhou a urgência de olhar para o drama da guerra sob o ponto de vista de Deus. "A paz não pode esperar mais, pois o grito e o sangue dos inocentes clamam da terra ao céu. Alguém tem de os escutar”, destacou.

O Patriarca propõe a adopção de uma via teológica para pôr fim aos conflitos. “Chegou a hora da perspetiva teológica, a partir do ponto de vista de Deus. A paz não é uma opção diplomática, é a urgência de Deus".