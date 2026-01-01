Papa reza "pela paz entre as nações ensanguentadas por conflitos e miséria"

“Neste Dia, rezemos todos juntos pela paz. Antes de tudo, pela paz entre as nações ensanguentadas por conflitos e miséria, mas também pela paz nos nossos lares, nas famílias feridas pela violência e pela dor”, pediu o Papa, antes da recitação do Angelus.

Neste primeiro dia do ano, que coincide com o Dia Mundial da Paz, Leão XIV sublinhou a necessidade de, à medida que o ritmo dos meses se repete, “renovar o nosso tempo, inaugurando por fim uma era de paz e amizade entre todos os povos”. E acrescentou: “Sem este desejo de bem, não faria sentido virar as páginas do calendário nem preencher as nossas agendas”.

Perante 40 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, o Santo Padre voltou a falar de paz, no final do Angelus reiterando as palavras que proferiu no dia em que foi eleito: “Que a paz esteja com todos vós, uma paz desarmada e desarmante, que vem de Deus, dom do seu amor incondicional confiado à nossa responsabilidade”.

Esta quinta-feira acrescentou um pedido especial: “Com a graça de Cristo, comecemos hoje a construir um ano de paz, desarmando os nossos corações e abstendo-nos de toda a violência.

Leão XIV recordou ainda que o Jubileu, prestes a terminar, “ensinou-nos como cultivar a esperança de um mundo novo, convertendo o coração a Deus, de modo a transformar os erros em perdão, a dor em consolação, os propósitos de virtude em boas obras”. E garantiu que o coração de Deus “pulsa pelos justos, para que perseverem na sua dedicação, e pelos injustos, para que mudem de vida e encontrem paz”.