Abertura do Ano Jubilar de Santa Beatriz da Silva arranca em Campo Maior a 4 de janeiro

A Igreja vai celebrar ao longo de 2026 o Ano Jubilar de Santa Beatriz da Silva, por ocasião do 100.º aniversário da sua beatificação e do 50.º aniversário da canonização. As comemorações têm início no próximo dia 4 de janeiro, com a abertura solene do Ano Jubilar, marcada por uma celebração da Eucaristia, às 18h00, na igreja do Mosteiro de Campo Maior, presidida pelo arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho.

A religiosa portuguesa, natural de Campo Maior, é fundadora das Monjas Concepcionistas Franciscanas, uma ordem de vida contemplativa dedicada à espiritualidade mariana.

Ao longo do ano jubilar, estão previstas várias iniciativas de carácter pastoral, espiritual e cultural, que serão divulgadas oportunamente. Entre elas, destaca-se a realização, em Campo Maior, de jornadas de âmbito histórico-biográfico dedicadas à vida e obra da santa.

No contexto do Ano Jubilar, o Papa, através da Penitenciaria Apostólica, concederá a indulgência plenária aos fiéis que visitem a igreja do Mosteiro de Campo Maior entre 4 de janeiro de 2026 e 3 de janeiro de 2027, solenidade da Epifania do Senhor, cumprindo as condições habituais estabelecidas pela Igreja.

Santa Beatriz da Silva nasceu em Campo Maior por volta de 1436. Em 1447, partiu para a corte de Castela como dama de honor da infanta Isabel de Portugal. Desejando uma vida cristã mais profunda, retirou-se mais tarde para um convento da Ordem de São Domingos, em Toledo, onde viveu mais de três décadas. Em 1484, fundou o instituto que viria a ser conhecido como Ordem da Conceição da Virgem Maria, ou Concepcionistas.

A comunidade monástica recebeu uma primeira aprovação papal em 1489, através da bula Inter Universa, do Papa Inocêncio VIII. Após a morte da fundadora, em 1492, a ordem obteria a bula fundacional definitiva Ad Statum Prosperum, assinada em 1511 pelo Papa Júlio II.

Santa Beatriz da Silva foi beatificada em 1926 pelo Papa Pio XI e canonizada a 3 de outubro de 1976, na Basílica de São Pedro, em Roma, pelo Papa São Paulo VI, tornando-se a primeira mulher nascida em Portugal a ser elevada aos altares como santa.