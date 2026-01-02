D. Américo Aguiar inicia visitas pastorais às 57 paróquias da Diocese de Setúbal

O bispo de Setúbal, Américo Aguiar, vai iniciar as visitas pastorais às 57 paróquias da Diocese de Setúbal, num percurso que pretende reforçar a proximidade com as comunidades, escutar realidades concretas e renovar o compromisso missionário da Igreja no território.

“Inicio estas visitas com o desejo sincero de caminhar convosco, de escutar com atenção e de discernir, à luz do Evangelho, os caminhos que o Senhor nos abre neste tempo”, afirma o bispo numa mensagem dirigida às comunidades, sublinhando que a visita pastoral “não é um acontecimento extraordinário desligado da vida quotidiana”.

Para D. Américo Aguiar, trata-se sobretudo de “um gesto de proximidade, no qual o bispo se faz presente para confirmar na fé, fortalecer a comunhão e renovar a esperança”, em linha com o magistério do Papa Francisco, que tem insistido numa Igreja próxima das pessoas e das suas fragilidades. “O pastor é chamado a caminhar com o povo e a não ter medo de se aproximar das suas feridas”, recorda.

Escuta de comunidades reais

O bispo de Setúbal sublinha que a visita pastoral será marcada pela escuta. “Visitar é, antes de mais, escutar pessoas concretas, comunidades concretas, histórias feitas de fidelidade generosa e também de fragilidades”, afirma, evocando a visão de uma Igreja peregrina, “em caminho na história”.

Essa abordagem, acrescenta, está em sintonia com a herança do Concílio Vaticano II, que reforçou a ideia da Igreja como Povo de Deus corresponsável pela missão. “A visita pastoral torna visível esta visão: o pastor não governa à distância, mas caminha com o seu povo”, sublinha.

A experiência anterior como presbítero na Diocese do Porto e como bispo auxiliar de Lisboa marcou esta opção. “Estes momentos são sempre lugares de verdade, onde se escuta o que alegra, o que preocupa, o que cansa e o que faz esperar”, refere, lembrando uma visita pastoral interrompida pela pandemia.

Missão e corresponsabilidade

A dimensão missionária estará no centro das visitas. D. Américo Aguiar recorda que “a Igreja existe para evangelizar”, citando a tradição que vai de São Paulo VI ao atual pontificado. Nesse sentido, defende que a autoridade pastoral só é credível quando vivida como serviço. “A autoridade na Igreja torna-se credível quando se traduz em proximidade, escuta e cuidado, e não em distanciamento”, afirma.

O bispo admite que as visitas não se limitarão ao interior das comunidades paroquiais. “O bispo não vai ficar apenas ‘ad intra’”, explica, manifestando a intenção de contactar também realidades apenas “tangencialmente tocadas pela Igreja”, desafiando as comunidades a um testemunho cristão mais visível em contextos indiferentes ou adversos.

Caminhar na esperança

As visitas pastorais são assumidas como um tempo de discernimento e de esperança. “Queremos ajudar cada paróquia a identificar prioridades, a fortalecer a corresponsabilidade e a iniciar processos que deem frutos, mesmo quando exigem paciência e perseverança”, refere.

Confiando este caminho à proteção de Maria, D. Américo Aguiar deixa uma mensagem final às comunidades da diocese: “Que este percurso fortaleça a comunhão, renove o ardor missionário e nos ajude a caminhar juntos, como Igreja viva, próxima e servidora, no coração do mundo”.