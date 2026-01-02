Papa Leão XIV deverá visitar Madrid e Barcelona este ano

02 jan, 2026 - 23:25 • Redação
O Vaticano deu o primeiro passo formal na organização da visita do Papa Leão XIV a Espanha, prevista para este ano, ao convocar os principais responsáveis da Conferência Episcopal Espanhola para uma reunião em Roma, avança a comunicação social espanhola.
Segundo o jornal “ABC”, a deslocação papal ainda não tem datas definidas, mas fontes da Conferência Episcopal confirmaram que o encontro visa começar a delinear o percurso da visita.
Espera-se que o Papa passe por Madrid e Barcelona, cidades que, segundo os mesmos responsáveis, têm presença praticamente garantida na agenda.
De acordo com a publicação especializada Vida Nueva, foi o próprio Vaticano a tomar a iniciativa da convocatória, e estarão presentes na reunião os cardeais Juan José Omella, arcebispo de Barcelona, José Cobo, arcebispo de Madrid, e o presidente da Conferência Episcopal, Luis Argüello.
A eventual visita a Barcelona poderá incluir a bênção da basílica da Sagrada Família, cuja construção se aproxima do fim com a conclusão da Torre de Jesus, de 172,5 metros. Em 2026, assinalam-se também os cem anos da morte de Antoni Gaudí, atualmente em processo de beatificação.