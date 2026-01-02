​Papa reza pelas vítimas de incêndio na Suíça

“Tendo tomado conhecimento do trágico incêndio ocorrido em Crans-Montana na noite de 1 de janeiro, que causou mais de 40 mortos e numerosos feridos, Sua Santidade o Papa Leão XIV associa-se ao luto das famílias e de toda a Confederação Helvética”, refere a nota de pesar.

A mensagem de condolências enviada pelo secretário de Estado, Pietro Parolin, ao bispo de Sion foi divulgada esta sexta-feira, um dia depois da tragédia que provocou mais de 40 mortos e mais de 110 feridos.

O Papa Leão XIV manifesta condolências e reza pelas vítimas do incêndio da noite de passagem de ano na estância de Crans-Montana, na Suíça.

O Papa manifesta “aos familiares das vítimas a sua compaixão e a sua solicitude” e reza pelas vítimas e para que Deus “sustente a coragem daqueles que sofrem no seu coração ou no seu corpo”.

“Que a Mãe de Deus, na sua ternura, traga o conforto da fé a todas as pessoas atingidas por este drama e as guarde na esperança”, conclui Leão XIV.

Esta sexta-feira, foi identificada a primeira vítima mortal do incêndio num bar da estância de Crans-Montana, na Suíça. Trata-se de Emanuele Galeppini, um golfista italiano de 16 anos que vivia no Dubai.

“A Federação Italiana de Golfe lamenta o falecimento de Emanuele Galeppini, um jovem atleta que levava consigo paixão e valores genuínos”, afirmou a federação em comunicado.

De acordo com o Governo italiano, seis cidadãos daquele país estão dados como desaparecidos e 13 estão internados.