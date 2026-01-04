Desejos para 2026: "Precisamos de desarmar corações"

Um desejo para 2026? "É que haja paz para o mundo, paz para as pessoas e para as famílias".

Países africanos e do Médio Oriente continuam a ser as prioridades em termos de ajuda. "Os países de África, nomeadamente aqueles que estão a sofrer mais com esta violência jihadista: a Nigéria, o Burkina Faso, mas também Moçambique. Continuamos também a apoiar a igreja no Sudão e no Sudão do Sul e nos países à volta destes dois países e, claro, com o apoio à Síria, ao Iraque, ao Líbano e também a Gaza. Aqui na Europa, na Ucrânia, continuamos com o conflito, vai entrar no quarto ano".

" Continuamos a ver os conflitos, esta deslocação em massa de pessoas em vários pontos do globo, por isso a nossa expectativa neste momento é que será um ano em que continuará a ser necessária muita ajuda a determinados países no mundo, no nosso caso, Fundação AIS, para que a Igreja possa continuar a fazer o seu trabalho, dar apoio àquelas famílias que necessitam de mais ajuda para poderem sobreviver, para poderem ter o básico."

Porque não é possível perspetivar o novo ano sem ter em conta os vários conflitos armados em curso, começamos por Catarina Martins Bettencourt . A responsável pelo secretariado nacional da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) fala na importância de manter e reforçar a solidariedade internacional.

Um mundo sem guerra, menos polarizado, com corações "desarmados" , e uma Igreja que continue o caminho sinodal, são desejos para 2026 partilhados na Renascença por várias personalidades de instituições ligadas à Igreja Católica.

Para Eugénia Costa Quaresma, da Obra Católica Portuguesa das Migrações, é urgente “desarmar os corações”, como pede o Papa Leão XIV. E deseja que em Portugal se abandone o discurso polarizado e se consiga olhar para os migrantes como irmãos.

"Desarmar corações. Creio que estamos com corações muito armados. Também alguns medos, não sei se todos fundados. Medos muito ampliados face à realidade. Acho que é urgentíssimo - e este é um programa para 2026 - pormos em prática aquilo que são as orientações pastorais para a interculturalidade: conhecermos o nosso vizinho, o nosso próximo, o nosso colega de trabalho, o nosso colega de escola, de uma forma desarmada, com um coração disponível. Creio que isso fará muita diferença, que isso ajudará a redimensionar alguns medo e até perceber que se calhar não há razões para ter medo".

Para esta responsável, "há aqui uma urgência de uma reconciliação histórica, de não perdermos a memória, de olharmos para este fenómeno, para esta realidade das migrações como algo natural, que faz parte da nossa humanidade, e sobre a qual não podemos falar de uma forma polarizada".

"Um desejo para 2026? É que seja cada vez mais despolitizado, que a imigração deixe de ser arma de arremesso. Se todos os partidos, todos os quadrantes políticos, reconhecem que a imigração faz falta, então não podemos instrumentalizar o migrante e fazer dele o bode expiatório dos males da nossa sociedade, e muitos deles são estruturais. Temos que os combater sim, mas não uns contra os outros", sublinha.

A propósito da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que se assinalou a 1 de janeiro, a Comissão Nacional Justiça e Paz emitiu uma nota onde denuncia o aumento, “sem precedentes”, das despesas militares em Portugal e na Europa, lamentando que se encare a guerra como uma “inevitabilidade”.

À Renascença, Pedro Vaz Patto admite que um conflito mais alargado é a nuvem mais negra que ensombra 2026, e que é preciso investir na "educação para a paz". Mas ressalva: "esta educação para a paz não tem a ver apenas com as relações entre os Estados, as relações políticas. É algo que se constrói no dia-a-dia, a partir da convivência entre pessoas com ideias diferentes, com culturas diferentes. É também por aí que começa a construção da paz".

Em termos nacionais espera que 2026 traga soluções para a crise na habitação, um dos mais graves problemas a nível nacional, e espera que se invista no diálogo cultural que permita uma melhor integração dos migrantes.

"O desafio maior com que somos confrontados neste ano é este de integrar estas pessoas de culturas diferentes. Tivemos um acréscimo da população imigrante sem precedentes. Não é um perigo, não é uma ameaça, como por vezes se diz, porque já tivemos outros desafios semelhantes a este, de integração de imigrantes noutros contextos, mas é esse o desafio com que somos confrontados neste novo ano".

Para 20026 deseja "que este processo, que não é fácil, ocorra da melhor maneira, sem obstáculos, quer dizer, sem que haja de facto uma maior divisão, mas uma maior coesão e unidade entre os portugueses, e também entre estas pessoas que devemos acolher".

"É claro que há outros problemas com que somos confrontados cá em Portugal, também no âmbito da justiça, mas aí o que destacaria é o problema da habitação que, de facto, é um obstáculo à construção de novas famílias e anula os progressos que têm sido feitos no sentido da melhoria dos salários, um salário mínimo, um salário médio, em grande medida são anulados quando se torna mais difícil o acesso à habitação. que se supere este obstáculo é também um desejo que formulo neste início do ano", refere ainda.

Missionário e jornalista, o padre Tony Neves fala a partir dos Camarões, depois de ter passado o Natal na República Centro- Africana. Deseja que em 2026 a Igreja prossiga o caminho sinodal iniciado pelo Papa Francisco e se empenhe na construção da paz.

"Espero e trabalho para que a Igreja, em 2026, faça avançar, e muito, o processo sinodal, porque é importante que sejamos uma Igreja missionária, em saída, na direção de todas as periferias e margens, lá onde os mais pobres vivem e sofrem. Espero, e também me comprometo, para que a Igreja dê passos na sua credibilização social, após os conturbados tempos marcados pelos crimes da pedofilia e toda a espécie de abusos. Espero que a Igreja, como tanto pediu Francisco e tanto pede o Papa Leão, contribua para a pacificação do mundo, testemunhando e propondo uma "paz desarmada e desarmante" - a expressão é do nosso Papa - dando colaboração preciosa para acabar com a "terceira grande guerra mundial aos pedaços", expressão do Papa Francisco, que o Papa Leão também já repetiu. Eu acho que o que define o atual estado do nosso mundo é mesmo esta guerra espalhada."

O missionário, que integra o governo mundial dos espiritanos, espera também que no novo ano "a Igreja aprofunde os seus compromissos de ecologia integral, ou seja, que ame os pobres e respeita a terra, que é a nossa casa comum".

"Se tenho mesmo de escolher apenas um desejo para 2026, a minha prioridade vai para a construção de um mundo aberto, plural, acolhedor, com mais pontes e menos muros, que valorize a riqueza da diversidade e, por isso, combata toda a espécie de exclusões e discriminações. Nós, quando rezamos o Pai Nosso, dizemos que somos todos irmãos. Então, temos que tomar a sério o grande desafio e objetivo da construção de um mundo mais humano, mais fraterno, mais cristão e mais solidário. Um bom e inspirado 2026."