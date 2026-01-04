Papa Leão XIV defende soberania da Venezuela e pede garantia do Estado de Direito

04 jan, 2026 - 12:04 • Aura Miguel
“Com a alma cheia de compaixão, sigo com preocupação o evoluir da situação na Venezuela”, disse Leão XIV esta manhã, na Praça de São Pedro, no Vaticano.
“O bem do amado povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração, levar à superação da violência e desencadear caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país, assegurando o Estado de Direito consagrado na Constituição, respeitando os direitos humanos e civis de cada um e de todos, e trabalhando em conjunto para construir um futuro sereno de colaboração, estabilidade e concórdia, com especial atenção aos mais pobres que sofrem devido à difícil situação económica”, afirmou, no final da recitação do Angelus.
Ainda sobre a situação na Venezuela, o Papa convidou os fiéis a rezar, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Coromoto, a padroeira do país, e também dos santos venezuelanos José Gregório Hernández e Irmã Carmen Rendiles.
Leão XIV também aproveitou para expressar a sua proximidade com os que choram com a recente tragédia que ocorreu na Suíça. “Asseguro-vos as minhas orações pelos jovens falecidos, pelos feridos e pelas suas famílias”, assegurou o pontífice.
Incêndio na Suíça
Até o momento, foram identificados 24 corpos, incl(...)
Nas reflexões antes de rezar o Angelus, Leão XIV sublinhou que a esperança cristã “não se baseia em previsões otimistas ou cálculos humanos, mas na escolha de Deus em vir partilhar o nosso caminho, para que nunca estejamos sós na travessia da vida”.
"A encarnação exige também de nós um compromisso concreto com a promoção da fraternidade e da comunhão, para que a solidariedade se torne o critério das relações humanas; com a justiça e a paz; com o cuidado dos mais fracos e a defesa dos mais vulneráveis”, concluiu.