Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Bispos pedem “pontes” de reconciliação para “curar feridas” na Venezuela

05 jan, 2026 - 16:57 • Agência Ecclesia

Presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho enviou mensagem de solidariedade à população, depois da deposição de Nicolás Maduro.

A+ / A-

O Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (CELAM) manifestou a sua solidariedade à Igreja e ao povo da Venezuela, apelando à superação da violência e à construção de caminhos de justiça baseados no diálogo e na verdade.

Encorajamos todos os esforços para construir pontes, curar feridas e avançar na reconciliação, sem excluir ninguém. A Igreja é chamada a ser casa aberta, espaço de encontro e voz serena que anime a esperança”, refere a mensagem da presidência do organismo.

No texto, assinado pelo cardeal Jaime Spengler e pelos restantes membros da direção, o CELAM alinha-se com o apelo deixado este domingo pelo Papa Leão XIV, sublinhando que “o bem do povo deve estar sempre acima de qualquer outra consideração”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os Estados Unidos da América lançaram no sábado “um ataque em grande escala” na região de Caracas e nalgumas localidades próximas para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

A vice-presidente executiva Delcy Rodríguez assumiu a presidência interina da Venezuela.

Os bispos latino-americanos pedem o respeito pela “dignidade de todas as pessoas” e o cuidado com os mais pobres, rejeitando a violência num momento de incerteza política no país.

“Acreditamos firmemente que caminhar juntos, ouvir-nos com respeito e buscar o bem comum é o caminho que o Senhor nos propõe hoje”, indicam os responsáveis, assegurando aos venezuelanos e aos seus pastores que “não estão sozinhos”.

A mensagem, divulgada por ocasião da solenidade da Epifania, utiliza a simbologia da data para falar do atual momento da Venezuela: “Deus ilumina a noite e abre novos caminhos, mesmo quando tudo parece incerto”.

O documento invoca ainda a proteção de Nossa Senhora de Coromoto e dos santos venezuelanos José Gregório Hernández e madre Cármen Rendiles para a construção de um futuro de “paz, dignidade e esperança”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer