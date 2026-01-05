Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vaticano

Jubileu juntou em Roma mais de 33 milhões de peregrinos

05 jan, 2026 - 20:17 • Aura Miguel

Apesar da grande dimensão de peregrinos, D. Rino Fisichella sublinhou aos jornalistas que “mais importante do que os números é a conversão de coração de quem atravessou a Porta Santa, a sua mudança de vida, experiência de misericórdia e perdão”.

A+ / A-

O Ano Santo do Jubileu da esperança, que teve início no Natal de 2024, termina na terça-feira, 6 de janeiro. Mais de 33 milhões de peregrinos (concretamente, 33.475.369) de 185 países, vieram a Roma para participar nos eventos.

O balanço foi apresentado esta segunda-feira, na Sala de Imprensa da Santa Sé, pelo arcebispo Rino Fisichella, pro-Prefeito do Dicastério para a Evangelização.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O mundo inteiro veio a Roma no Ano Santo, mas a maioria dos países representados (62% ) são europeus”, disse este responsável do Vaticano.

Apesar da grande dimensão de peregrinos, D. Rino Fisichella sublinhou aos jornalistas que “mais importante do que os números é a conversão de coração de quem atravessou a Porta Santa, a sua mudança de vida, experiência de misericórdia e perdão”.

Sobre os momentos altos deste Ano Santo, o arcebispo italiano destacou, entre 35 grandes eventos, as canonizações de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassatti, bem como o jubileu dos jovens, no verão passado, que juntou mais de um milhão de participantes em Tor Vergata, nos arredores de Roma.

E depois do Jubileu? "Igreja é hospital de campanha, temos de ir para o terreno"

ENTREVISTA RENASCENÇA/ECCLESIA

E depois do Jubileu? "Igreja é hospital de campanha, temos de ir para o terreno"

O diretor do Departamento da Pastoral Sócio-Carita(...)

Tratou-se de um Ano Santo especial, que envolveu dois Papas, em que o jubileu dos adolescentes coincidiu com o funeral de Francisco e o jubileu das bandas de música e espetáculos de rua coincidiu com a eleição de Leão XIV.

“Claro que a dimensão espiritual é o fundamento do Jubileu que permitiu verificar um povo em caminho com tanto desejo de oração e conversão”, afirmou Fisichella.

“As basílicas papais e outros centros de oração - como a Escada Santa - registaram um número de presenças nunca visto, bem como o elevado número de confissões”.

No fundo, este Ano Santo alcançou o objetivo citado na bula do Papa Francisco, “Spes non confundi”. Ou seja, o Jubileu foi para todos “uma ocasião para reanimar a esperança”, concluiu.

Na terça-feira, 6 de janeiro, pelas 8h30 (hora portuguesa), Leão XIV fecha a Porta Santa da Basílica de São Pedro e preside à missa da Epifania do Senhor, encerrando assim o Ano Santo do Jubileu da Esperança.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer