Jubileu juntou em Roma mais de 33 milhões de peregrinos

05 jan, 2026 - 20:17 • Aura Miguel
O Ano Santo do Jubileu da esperança, que teve início no Natal de 2024, termina na terça-feira, 6 de janeiro. Mais de 33 milhões de peregrinos (concretamente, 33.475.369) de 185 países, vieram a Roma para participar nos eventos.
O balanço foi apresentado esta segunda-feira, na Sala de Imprensa da Santa Sé, pelo arcebispo Rino Fisichella, pro-Prefeito do Dicastério para a Evangelização.
“O mundo inteiro veio a Roma no Ano Santo, mas a maioria dos países representados (62% ) são europeus”, disse este responsável do Vaticano.
Apesar da grande dimensão de peregrinos, D. Rino Fisichella sublinhou aos jornalistas que “mais importante do que os números é a conversão de coração de quem atravessou a Porta Santa, a sua mudança de vida, experiência de misericórdia e perdão”.
Sobre os momentos altos deste Ano Santo, o arcebispo italiano destacou, entre 35 grandes eventos, as canonizações de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassatti, bem como o jubileu dos jovens, no verão passado, que juntou mais de um milhão de participantes em Tor Vergata, nos arredores de Roma.
ENTREVISTA RENASCENÇA/ECCLESIA
Tratou-se de um Ano Santo especial, que envolveu dois Papas, em que o jubileu dos adolescentes coincidiu com o funeral de Francisco e o jubileu das bandas de música e espetáculos de rua coincidiu com a eleição de Leão XIV.
“Claro que a dimensão espiritual é o fundamento do Jubileu que permitiu verificar um povo em caminho com tanto desejo de oração e conversão”, afirmou Fisichella.
“As basílicas papais e outros centros de oração - como a Escada Santa - registaram um número de presenças nunca visto, bem como o elevado número de confissões”.
No fundo, este Ano Santo alcançou o objetivo citado na bula do Papa Francisco, “Spes non confundi”. Ou seja, o Jubileu foi para todos “uma ocasião para reanimar a esperança”, concluiu.
Na terça-feira, 6 de janeiro, pelas 8h30 (hora portuguesa), Leão XIV fecha a Porta Santa da Basílica de São Pedro e preside à missa da Epifania do Senhor, encerrando assim o Ano Santo do Jubileu da Esperança.