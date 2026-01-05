Jubileu juntou em Roma mais de 33 milhões de peregrinos

O Ano Santo do Jubileu da esperança, que teve início no Natal de 2024, termina na terça-feira, 6 de janeiro. Mais de 33 milhões de peregrinos (concretamente, 33.475.369) de 185 países, vieram a Roma para participar nos eventos.

O balanço foi apresentado esta segunda-feira, na Sala de Imprensa da Santa Sé, pelo arcebispo Rino Fisichella, pro-Prefeito do Dicastério para a Evangelização.

“O mundo inteiro veio a Roma no Ano Santo, mas a maioria dos países representados (62% ) são europeus”, disse este responsável do Vaticano.

Apesar da grande dimensão de peregrinos, D. Rino Fisichella sublinhou aos jornalistas que “mais importante do que os números é a conversão de coração de quem atravessou a Porta Santa, a sua mudança de vida, experiência de misericórdia e perdão”.

Sobre os momentos altos deste Ano Santo, o arcebispo italiano destacou, entre 35 grandes eventos, as canonizações de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassatti, bem como o jubileu dos jovens, no verão passado, que juntou mais de um milhão de participantes em Tor Vergata, nos arredores de Roma.