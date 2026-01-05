Santuário de Fátima aprofunda devoção dos primeiros sábados

O Santuário de Fátima informa que, em 2026, a celebração da devoção dos primeiros sábados será vivida com um foco temático especial, mantendo a estrutura proposta desde 2011, mas aprofundando conteúdos que brotam das aparições de Nossa Senhora e do menino Jesus à Irmã Lúcia, ocorridas em Pontevedra, em 1925 e 1926.

A devoção dos primeiros sábados foi transmitida a Irmã Lúcia na aparição de 10 de dezembro de 1925 e continua a ser vivida no Santuário através de um programa que alia formação e espiritualidade, dinamizado em conjunto com a Aliança de Santa Maria. A proposta é coordenada por uma equipa fixa, presidida pelo padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário, e integra as religiosas Ana Luísa Castro e Ângela Coelho.

Segundo a irmã Ângela Coelho esta devoção assenta em quatro pilares fundamentais. “Segundo o pedido de Nossa Senhora à Irmã Lúcia, são quatro os elementos para a vivência dos primeiros sábados, todos eles orientados para a intenção da reparação do Imaculado Coração de Maria: a comunhão eucarística, a recitação do terço, a meditação e a confissão”, explica.

A religiosa sublinha ainda que “a meditação, a recitação do terço e a comunhão devem ser cumpridos no primeiro sábado do mês, enquanto a confissão pode ser realizada noutra data, desde que com a mesma intenção reparadora”.

No plano celebrativo, o Santuário propõe a eucaristia das 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade, o Rosário das 14h00, na Capelinha das Aparições, e, entre as 15h00 e as 16h00, uma catequese seguida de adoração eucarística e meditação.

“Das 15h00 às 15h30, o Santuário oferece uma catequese sobre a mensagem de Fátima. Depois, num contexto de adoração eucarística, fazemos a meditação de um dos mistérios do Rosário”, esclarece a irmã Ângela Coelho.

A participação dos peregrinos tem sido significativa, variando entre dois mil e cinco mil participantes em cada primeiro sábado, com maior afluência nos meses de verão. Para a religiosa, estes números refletem o interesse por uma proposta que cruza formação e espiritualidade.

“Uma senhora, batizada já em adulta, partilhou comigo que encontrou nesta proposta uma oportunidade de dar continuidade à sua formação catequética”, relata, acrescentando que “procuramos que as meditações cruzem o Evangelho com a vida das pessoas, numa dinâmica de consolação, esperança e configuração com Jesus”.

No ano pastoral em que se assinalam os 100 anos das aparições de Pontevedra, o programa mantém-se, mas as meditações ganham um aprofundamento temático específico.

“Ficámos surpreendidos com a quantidade de linhas teológicas que emergem desta aparição. Em 2026, vamos falar do valor da meditação, da vida sacramental, do Rosário, da intenção reparadora, do Imaculado Coração de Maria, da presença do menino Jesus, entre outros aspetos ligados às aparições de 1925 e 1926”, adianta a irmã Ângela Coelho.

A participação na celebração dos primeiros sábados é livre e não requer inscrição. O programa realiza-se ao longo de todo o ano, no primeiro sábado de cada mês, mantendo horários e locais fixos no recinto do Santuário de Fátima.